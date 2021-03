Covid: 1.805 casos positivos e 11 mortes em 24h

A cidade de Ceilândia é a mais populosa do DF e também a que mais registrou notificações positivas da doença, com 36.180 casos confirmados

Nas últimas 24 horas, o Distrito Federal (DF) apresentou 1.805 novos diagnósticos de Covid-19. Com isso, a capital candanga registra 335.153 contaminações pela doença desde o início da pandemia, em março de 2020. De acordo com o Boletim Epidemiológico nº 388, de ontem para hoje, 11 pessoas faleceram em decorrência da enfermidade. Além disso, 15.923 casos ainda estão ativos.

A cidade de Ceilândia é a mais populosa do DF e também a que mais registrou notificações positivas da doença, com 36.180 casos confirmados. Em seguida, estão as regiões administrativas do Plano Piloto (31.988) e Taguatinga (26.933)

Ao todo, 5.610 (1,7%) pessoas faleceram devido às complicações causadas pela doença. Do total de óbitos, 5130 eram residentes do Distrito Federal e XXX eram cidadãos de outras unidades federativas. Uma noticia boa é que 93,6% (313.620) da população que já teve Covid-19 está recuperada.

Em relação aos casos positivos, os moradores do DF representam 87,7% (293.891), enquanto pessoas de outros estados correspondem a 7,6% (25.499), sendo que os municípios do Entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF.

Em relação aos óbitos, a média móvel mostra uma tendência crescente do início da pandemia até a primeira quinzena de agosto. Desde o início de dezembro, observa-se oscilações com tendência de alta.

