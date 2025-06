Corridas alteram o trânsito neste fim de semana

O trânsito no Distrito Federal sofrerá alterações neste fim de semana por conta de dois eventos esportivos. No sábado (28), o Noroeste Run Sunset mobilizará equipes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) para a realização de bloqueios viários a partir das 17h, no bairro Noroeste. Já no domingo (29), será a vez do Circuito das Estações, com largada às 7h na Esplanada dos Ministérios, também com interdições programadas.

No Noroeste, os participantes do evento correrão percursos de 3 km e 6 km, com largada e chegada no estacionamento da SQNW 111/311. O trajeto inclui a via de ligação W7/W9, seguindo pela W9 até a altura da SQNW 304 e retornando ao ponto inicial. Haverá intervenção na rotatória de acesso à W9, que ficará sem ligação com a W7, mas com acesso mantido à W9 e ao Setor Terminal Norte (STN).

Outro ponto de interdição será na W9, nas proximidades do posto de combustível, onde o trânsito será desviado para a SQNW 310. O acesso à quadra SQNW 111 pela via W7 também será fechado, sendo permitido apenas pela via comercial CLNW 10/11. As equipes do Detran-DF atuarão no controle do tráfego durante todo o evento, e a previsão é de que as vias sejam liberadas a partir das 19h30.

No domingo, o Circuito das Estações causará alterações no trânsito da Esplanada dos Ministérios desde as 6h30. Com percursos de 5 km, 10 km e 15 km, a prova terá largada e chegada na altura do Museu da República, percorrendo as vias S1, N1 e DF-002. A via S1 será fechada temporariamente no momento da largada, e o acesso pela L2 Sul também será bloqueado.

Na via N1, o tráfego será desviado para a L2 Norte. Veículos vindos da L2 Norte em direção à N1 deverão utilizar o Buraco do Tatuí. Próximo à Rodoviária do Plano Piloto, as três faixas mais à direita da N1 serão destinadas aos atletas, com o tráfego de veículos mantido nas três faixas à esquerda, no trecho que vai da alça leste da Rodoviária até o acesso ao Eixo Rodoviário Norte.

A previsão é de que as intervenções no domingo se estendam até as 10h30. As ações de controle e segurança no trânsito contarão com a atuação conjunta do Detran-DF e do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF).

Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)