Corrida Tiradentes oferece mil vagas para público geral

Inscrições serão abertas nesta sexta-feira (1º), às 14h; disputa será no dia 16, com largada às 17h, na Esplanada dos Ministérios

Torcida a postos: a 18ª edição da Corrida Tiradentes já tem data marcada. A disputa anual promovida pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ocorre no dia 16, com largada às 17h. No total, serão 2 mil vagas – 50% para a corporação e 50% para a comunidade. Os percursos serão de 5 km e 10 km, com largada e chegada da disputa no gramado central da Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu da República.

As inscrições para o público geral começam nesta sexta-feira (1º), às 14h, e devem ser feitas pela internet. O quantitativo destinado aos militares já foi totalmente preenchido. Para participar, é preciso doar 5 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar) com prazo de validade superior a 90 dias. As doações serão destinadas a instituições beneficentes de Brasília.

Os alimentos devem ser entregues nos dias 14 e 15, na loja Decathlon do Venâncio Shopping (Asa Sul), das 10h às 19h. Na mesma ocasião, os participantes ganharão o kit atleta, composto por sacola, camiseta promocional, squeeze, número de peito e chip eletrônico.

Todos os inscritos que concluírem a rota receberão medalha de participação, e os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus. As categorias são público geral, policiais militares na ativa, policiais militares inativos, público geral com mais de 60 anos e pessoas com deficiência (PcDs). Em cada uma, há divisão por gênero (feminino e masculino) e percurso (5 km e 10 km).

A prova faz parte do circuito de corridas do Governo do Distrito Federal (GDF) e será regida pelas regras oficiais da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT) e da Federação de Atletismo do DF (FatDF). O capitão Marcelo Langueday, um dos coordenadores do evento, informa que, neste ano, a competição terá como cenário os monumentos cívicos da capital federal.

“O percurso começa próximo ao museu, desce pelo Congresso Nacional e segue pela Avenida Presidencial, chegando até o Palácio da Alvorada, e retornando para a Esplanada”, conta. Antes, a corrida acontecia no Eixo Monumental. “Esperamos ter a participação plena de todos os inscritos e aproximar a PMDF da comunidade, além de promover a saúde e incentivar a prática da atividade física.”

Quem está animado com a disputa deste ano é o sargento da reserva Roque Lane, 51 anos. Ele já participou de mais de dez edições e, na maioria delas, conquistou o pódio. “Corrida é qualidade de vida, é saúde. Por isso, indico essa corrida para a comunidade, para os iniciantes. Se quiser, depois, se tornar um atleta, é outra história. Mas tem que se cuidar, estar de olho na saúde”, comenta.

Serviço

18ª Corrida Tiradentes

→ Inscrições para a comunidade: a partir das 14h desta sexta (1º), neste link

→ Data da corrida: dia 16, com concentração às 17h

→ Ponto de largada e chegada: gramado central da Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu da República.

