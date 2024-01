Corrida de Reis Mirim reúne recorde de participantes no Parque da Cidade

Corrida, realizada neste sábado, voltou ao calendário esportivo do DF com a participação de 3 mil crianças, o triplo em relação às edições anteriores

O Parque Ana Lídia, cartão postal do Parque da Cidade, foi palco da aguardada Corrida de Reis Mirim, promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer. O evento reuniu crianças em uma emocionante competição, superou as expectativas ao estabelecer um novo recorde de inscrições, contabilizando 3 mil participantes.

O secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, destacou a relevância do evento no incentivo à prática esportiva entre as crianças. “A Corrida de Reis Mirim representa não apenas uma celebração esportiva, mas também um meio de fomentar hábitos saudáveis desde a infância, disse. “O recorde de inscrições reflete o interesse crescente da comunidade pelo engajamento esportivo, e reforça o compromisso da Secretaria em promover eventos inclusivos e estimulantes para a juventude”, completa o gestor.

A competição, que já se tornou tradicional no calendário esportivo local, trouxe novamente à edição deste ano, percursos adaptados às diferentes faixas etárias, o que proporcionou às crianças uma premiação de uma bicicleta a todos os vendedores de cada bateria.

Houve duas pistas de corridas. Em uma delas, correram crianças de 4 a 8 anos e pessoas com deficiência (PcD). Na outra, crianças de 9 a 13 anos. A corrida contou com o total de 80 baterias. O número de participantes foi de até 10 crianças nas baterias PcD. Nas demais, a média foi de 30 crianças por bateria.

Subindo ao pódio pela quinta vez, o campeão de uma das baterias da prova dos 300 m e da faixa etária de 13 anos, Michael Brian, atingiu o limite de idade dos participantes e se despede do evento com a sensação de dever cumprido. “Foi uma corrida maravilhosa e hoje me consagro pentacapeão. É a minha última corrida e agradeço o que a SEL tem proporcionado em minha vida”, disse.

“A Corrida de Reis Mirim busca promove a inclusão e a diversidade no universo esportivo, consolidando-se como um marco no estímulo à atividade física desde a infância”, complementa o secretário.

