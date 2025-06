Corpo encontrado no Lago Paranoá é de um homem de 61 anos

Um corpo foi encontrado às margens da DF-001, nas proximidades da entrada da unidade da Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb), no Lago Paranoá, na tarde do último domingo (22/06). Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o corpo encontrado é de um homem de 61 anos.

O corpo ainda não identificado foi encontrado por volta de 16h40, e apresentava ferimentos na parte superior esquerda da cabeça, além de marcas de sangramento no ombro. No bolso esquerdo da vítima estava um chaveiro, encontrado pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal(CBMDF).

De acordo coma 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), uma linha investigativa já foi iniciada e a PCDF identificou a vítima, porém aguardam o laudo pericial para ter mais informações sobre a dinâmica do que de fato teria acontecido com o homem.