Corpo de psicóloga que estava desaparecida é encontrado dentro de veículo no Lago Paranoá

O carro foi retirado do lago por volta das 16h30 deste sábado. Polícia Civil investiga caso

O corpo da psicóloga Ivana Leda de Carvalho, que estava desaparecida desde terça-feira (15), foi encontrado na tarde deste sábado (19) no Lago Paranoá. A psicóloga, de 50 anos, foi vista pela última vez quando saiu da casa de uma amiga, no Lago Norte, por volta das 22h45, ela estava indo direto para sua própria casa, na Asa Sul.

O veículo foi encontrado por um pescador no lago, na altura do Setor de Mansões do Lago Norte (SMLN), na MI 4. O carro foi retirado do Lago Paranoá por volta das 16h30, deste sábado (19), pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

A PCDF investiga o caso.