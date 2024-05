Corpo de Pescador desaparecido nas águas do Rio São Bartolomeu é resgatado pelos mergulhadores do CBMDF

Por Lucas Dias

redaçã[email protected]

O fato ocorreu nas proximidades do Acampamento Tiradentes, após o terminal de ônibus, sentido bosque, próximo ao Colégio Rural São Bartolomeu no Núcleo Rural Capão Comprido, região de São Sebastião – DF. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para essa ocorrência no dia 30/04 e permanece realizando buscas até a data de hoje (03/05/2024).

Segundo relato de testemunhas, cerca de três indivíduos estavam pescando, quando um destes que estava na margem “barranco” entrou no rio. Os demais perceberam que ele estava com dificuldades na água, momento em que submergiu e não retornou.

Foi acionado o Grupamento de Busca e Salvamento (GBSal) 19h18 (30/04/2024), unidade especializada, que chegando ao local e após colheita de informações, foi iniciada a busca pelo leito, com mergulhadores de resgate no local indicado como o último lugar que foi visto o desaparecido e pela margem do Rio, mesmo com a ausência de luz, a atividade foi mantida até as 22h50, com três viaturas e uma embarcação, porém ninguém foi encontrado.

No 1º dia após o acontecimento, as buscas foram reiniciadas pela manhã às 06h30 (01/05/2024), via terrestre, nas imediações do rio e com as equipes de mergulhadores, foi realizada uma varredura de aproximadamente 20 quilômetros. Atividades de busca foram encerradas por volta das 20h.

No 2º dia após o acontecimento, deu-se inicio dos trabalhos às 06h30 (02/05/2024).

Seguem as Buscas pelo Sr. F. P. C. F. de 47 anos de idade, visto pela última vez as margens do Rio São Bartolomeu, quando pescava.

Uma vez que foi vasculhada uma grande área, a Equipe do CBMDF, decidiu ampliar o perímetro, estendo-o até a Ponte do Rio São Bartolomeu altura do Km 23 da Rodovia BR 251, onde ocorre retenção de garrafas pet, pedaços de madeira e outros materiais.

Também nesta data, 02/05/2024 (13h30 às 14h00) foi empenhada a aeronave Resgate 04 do CBMDF, que realizou sobrevoo no local e ao longo do curso do Rio, onde nada foi encontrado, Helicóptero regressou em seguida a Base Resgate.

No 3º dia após o acontecimento, deu-se inicio das buscas às 06h30 (03/05/2024).

O corpo foi localizado e resgatado próximo a ponte do rio São Bartolomeu, BR 251, na Zona rural de São Sebastião, por volta das 10h da manhã dessa sexta feira, dia 03/05/2024, distante cerca de 2,5 km do local do incidente.

Após a retirada do corpo do rio, uma amiga da vítima, presente no local, fez o reconhecimento de que se tratava do pescador, o Sr. F. P. C. F., de 47 anos de idade, desaparecido desde o dia 30/04.