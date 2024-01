Corpo de jovem que desapareceu após canoa virar em lago é encontrado

Equipes localizaram o corpo de Eduardo Pádua a cerca de 30 metros de distância do local onde a canoa teria virado

Na manhã do último sábado (13), o Corpo de Bombeiros localizou o corpo do inspetor de qualidade Eduardo Pádua, de 27 anos. Segundo informações o rapaz estava desaparecido desde de domingo (7), quando a canoa em que ele estava com amigos e familiares virou no Lago Corumbá IV, em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal.

Equipes do corpo de bombeiros estavam há seis dias realizando buscas na região, mas as condições climáticas, a água turva e a imprecisão das testemunhas em relação ao local que o jovem submergiu, dificultaram o trabalho dos mergulhadores.

As equipes localizaram o corpo de Eduardo a cerca de 30 metros de distância do local indicado pelas testemunhas. Estima-se que a vítima tenha passado aproximadamente 130 horas submersa.