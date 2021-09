Corpo de Bombeiros resgata vítima presa em ferragens após colisão entre veículos

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, atendeu a essa ocorrência na tarde desta quarta-feira (8), empregando quatro viaturas e 17 militares

Um acidente de carro envolvendo uma van, acabou com uma vítima presa entre as ferragens do veículo, que ainda colidiu com uma árvore.

O acidente aconteceu no Pistão norte, sentido Estrutural. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, atendeu a essa ocorrência na tarde desta quarta-feira (8), empregando quatro viaturas e 17 militares.

O veículo VW Saveiro de cor prata, era conduzido pelo Senhor Hugo Oliveira, idade não informada, quando colidiu com uma Van de cor branca, conduzida pelo senhor, Cristiano Tavares, idade não informada.

Hugo ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo CBMDF, sendo conduzido para o Hospital de Base na aeronave, com múltiplas fraturas no fêmur direito, suor intenso, suspeita de hemorragia interna e inconsciente. O condutor da Van, nada sofreu.