Corpo de Bombeiros está pronto para atuar no Carnaval da Paz

Equipes de saúde do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) estarão a postos para atender a população no Carnaval do Distrito Federal, que começa no próximo sábado (18) e vai até o dia 21. A expectativa é de que 1,5 milhão de pessoas brinquem na folia brasiliense, que este ano celebra a paz, a inclusão, a tolerância e a diversidade. Para atendê-los, os bombeiros militares estarão nas ruas da cidade com ambulâncias da corporação, que podem prestar socorro desde um simples caso de desconforto, por excesso de bebida, até paradas cardiorrespiratórias.

De acordo com o agente de informações públicas da força, tenente José Roberto Medeiros, cada ambulância conta com três profissionais e dispõe de equipamentos e insumos como oxigênio, suporte para soro e até desfibriladores. “Temos condições de atender desde casos mais simples até paradas cardiorrespiratórias”, explicou o tenente.

Segundo o militar, as unidades do Corpo de Bombeiros estarão a postos tanto no Carnaval do Plano Piloto, quanto nas regiões administrativas. “As regiões administrativas têm unidades do Corpo de Bombeiros e todas estarão de prontidão”, explicou.

O tenente lembrou que, para não ter problemas de saúde, o folião deve evitar o exagero na ingestão de bebidas, se alimentar bem e comer alimentos leves, cuidar da hidratação e, como medida de segurança, não aceitar bebidas oferecidas por estranhos. “Com relação à segurança, é importante ter cuidado com o celular, identificar as crianças, marcar pontos de encontro para o caso de se perderem e, se preciso, acionar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros”.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, disse que a mobilização da estrutura do GDF é total para que a festa seja bem-sucedida. “O Governo do Distrito Federal está todo envolvido e preocupado em fornecer condições para que este seja realmente um Carnaval de Paz. Esperamos que seja muito tranquilo, que as pessoas vão com alegria para as ruas. Por isso estamos aqui, trabalhando 24 horas por dia, para que isso aconteça de verdade”, frisou o secretário.

A expectativa é de que mais de 100 blocos de rua participem do Carnaval oficial do DF. O governo investiu cerca de R$ 10 milhões na realização do Carnaval 2023, com quase R$ 5 milhões de recursos do Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, repassados para 34 blocos locais. A projeção é de geração de quatro mil empregos diretos e outros 12 mil indiretos.

Com informações da Agência Brasília