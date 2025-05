Coronel do CBMDF Mônica Miranda recebe título de cidadã benemérita de Brasília

A Câmara Legislativa do Distrito Federal entrega, nesta quinta-feira (15), às 19h, o título de cidadã benemérita à coronel da reserva Mônica de Mesquita Miranda, do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF). A solenidade, de iniciativa do deputado distrital João Cardoso (Avante), será realizada no plenário da Casa com a presença de autoridades civis e militares.

A homenagem reconhece a trajetória da coronel Mônica, pioneira na corporação e primeira mulher a alcançar o posto máximo no CBMDF. Natural de Brasília, ela dedicou sua carreira ao serviço público, atuando em funções estratégicas com competência, liderança e sensibilidade. Tornou-se referência nacional na defesa da saúde mental dos militares e na valorização das mulheres na área da segurança pública.

“Essa é uma justa homenagem a quem tanto fez – e continua fazendo – pelo nosso Distrito Federal. A Coronel Mônica é um exemplo de dedicação, liderança e sensibilidade no comando”, afirmou o deputado João Cardoso.

Além de parlamentares, a cerimônia contará com a presença do secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar; do 1º vice-presidente do Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT), desembargador Roberval Casemiro Belinati; do presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz (MDB); e da comandante-geral da Polícia Militar do DF, coronel Ana Paula Barros Habka.

A cerimônia será realizada no Plenário da CLDF, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Distrital (Canal 9.3) e pelo canal oficial no YouTube da Casa.

Com informações da assessoria de imprensa do deputado João Cardoso