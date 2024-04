Convocados para o QualificaDF Móvel devem confirmar matrícula até quinta (2)

O prazo de confirmação de matrícula para os candidatos convocados para a 6ª etapa do QualificaDF Móvel vai até esta quinta-feira (2). A iniciativa oferece 880 vagas para diversos cursos de qualificação profissional nas mais diversas áreas. As aulas estão previstas para começar também na quinta.

Os contemplados devem comparecer no horário das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, em uma das agências do trabalhador ou em uma das unidades móveis onde serão ministradas as aulas e apresentar os documentos comprobatórios.

É necessário que o candidato apresente:

a) Carteira de Identidade (RG) ou documento equivalente com foto e comprovação de registro no Cadastro Geral de Pessoas Físicas – CPF

b) Comprovante de residência no Distrito Federal ou declaração de próprio punho

Caso o candidato selecionado não compareça na data determinada da convocação ou não apresente qualquer dos documentos comprobatórios descritos acima, será automaticamente desclassificado.

Os cursos terão duração total de 80 horas/aula e serão ministrados nas unidades móveis da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) em São Sebastião, Itapoã, Ceilândia e Planaltina. O Programa QualificaDF Móvel, que já formou 11.460 alunos em todo o DF, promove a profissionalização em design de sobrancelhas, maquiagem profissional, atendente de farmácia, manutenção de celular, design gráfico, operador de micro, auxiliar administrativo, administração de serviços hospitalares e cabeleireiro.

Confira no site da Sedet a lista dos convocados.

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília