Convênio é firmado para mestrado de Avaliação em Saúde

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) firmam convênio para a realização de um curso de mestrado profissional de Avaliação em Saúde. O extrato contratual foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), desta terça-feira (26). O curso será voltado a profissionais de nível superior em qualquer área de formação, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação, que atuam ou queiram atuar na área de monitoramento e avaliação.

O objetivo é formar profissionais qualificados a planejar, executar e avaliar políticas, serviços e redes de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O valor do convênio é de R$ 987.334,18 e tem vigência de 30 meses, podendo ser prorrogado, por meio de termo aditivo, após análise técnica.

Parcerias entre a SES-DF e a Fiocruz são habituais, especialmente em pesquisa e qualificação, e buscam fortalecer a rede pública do DF. O edital com informações sobre inscrições, número de vagas e prazos será divulgado em breve.

*Com informações da Agência Brasília