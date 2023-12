Controlcast lança episódio durante Semana de Combate à Corrupção

Com o tema ‘Combate à corrupção se faz em rede’, episódio tem como convidados o controlador-geral do DF e o coordenador da Rede de Controle

A Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) lança, nesta sexta-feira (8), o quarto episódio do Controlcast, o podcast sobre gestão pública, que e se destaca como espaço essencial para discussões sobre transparência e combate à corrupção. Este episódio chega como parte da programação da Semana da CGDF de Combate à Corrupção, e promete ampliar horizontes ao abordar o tema Combate à corrupção se faz em rede.

Os ouvintes podem sintonizar este episódio exclusivo por meio de plataformas como Spotify, Deezer e YouTube.

Este episódio conta com a participação de dois renomados especialistas no cenário da gestão pública: o controlador-geral do Distrito Federal, Daniel Lima, e o coordenador da Rede de Controle da Gestão Pública do DF, Leonardo de Castro, delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Juntos, esses convidados exploraram a importância vital da colaboração e das conexões entre instituições no enfrentamento à corrupção.

A conversa aborda questões importantes, como o papel da Controladoria e de outros órgãos no combate à corrupção, os pilares da prevenção, o conceito e a percepção social em relação ao tema, entre outros destaques pautados pelos convidados.

O episódio contou também com a participação especial do doutorando em antropologia e servidor da Universidade do Distrito Federal (UnDF) Rafael Mesquita e do auditor de controle interno da CGDF Marcelo Maciel. A apresentação é de Rossana Gasparini, assessora de Comunicação da CGDF.

Confira aqui a programação completa da Semana da CGDF de Combate à Corrupção.

​*Com informações da CGDF