Conta de luz poderá ser parcelada no cartão de crédito no DF

Iniciativa da Neoenergia Brasília disponibiliza parcelamento em até 24 vezes e quitação com PIX e Auxílio Brasil

A Neoenergia Brasília passa a oferecer uma série de novas opções para o pagamento da conta de energia. A partir de agora, por meio de uma parceria com a Flexpag, é possível quitar faturas por meio de cartões crédito, à vista ou com parcelamento em até 24 vezes. Isso sem falar no PIX e no Auxílio Brasil. Todas essas possibilidades estão disponíveis no site da distribuidora.

“Ampliamos a variedade de opções de pagamento para os clientes, em modalidades que oferecem mais facilidade e praticidade”, explica Gustavo Álvares, diretor-superintendente de Relacionamento com o Cliente da Neoenergia Brasília. “Além da facilidade, o consumidor ainda pode aproveitar as vantagens oferecidas pelo cartão de crédito, como pontuação e milhas”, completa.

O parcelamento pode ser realizado de duas a 24 vezes pelo cartão de crédito, nas bandeiras Master, Visa, Hiper, Elo e Amex. Além do pagamento por meio do PIX e do Auxílio Brasil, também é possível quitar as suas faturas pelo internet banking, débito automático e correspondentes bancários credenciados.

Aliado a isso, os clientes do Distrito Federal contam ainda com a possibilidade de negociar contas em atraso por meio do portal de negociação, com condições especiais e parcelamentos mais longos, o que permite aos clientes colocar as suas faturas em dia. A ferramenta também está disponível no site da Neoenergia Brasília.

Flexpag

É uma plataforma que flexibiliza o pagamento de contas tanto para o perfil residencial quanto comercial. A empresa de tecnologia é especializada em soluções completas de meios de pagamentos digitais para empresas de luz, água, e telecom.

Essa é a única plataforma que permite pagamentos de conta por meio do benefício do Auxílio Brasil. A Flexpag já tem parceria firmada com todas as outras distribuidoras do Grupo Neoenergia.