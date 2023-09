Construção de redes deixa três cidades sem energia nesta segunda-feira (18)

Interrupção afetará endereços de Sobradinho II, Taguatinga e Planaltina

A construção de rede vai interromper o fornecimento de energia em duas cidades do DF. Em Sobradinho II, o desligamento será das 9h às 15h, no Condomínio Bela Vista, conjuntos G, J, km 2, módulos F, G e J. No mesmo horário, em Planaltina, ficam sem energia as chácaras 8 a 12 da DF-130.

Nesta última região também será feita poda de árvores, provocando desligamento na Chácara 104 do Núcleo Rural Taquara, das 9h30 às 15h30.

Em Taguatinga, a manutenção de rede provocará a interrupção no fornecimento de energia na QSD 7, das 9h às 15h, nas casas 6, 8, 21 e 25; lotes 1, 3, 4, 5, 7, 9 a 14, 16 a 20, 23, 24, 26 a 40 e na QSD 9, casas 4, 6, 7, 9, 13, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 30, 40; lotes 1 a 3, 5, 8, 10 a 12, 14 a 19, 22, 27, 29, 31 a 33 e 35 a 39.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasília