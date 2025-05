Construção civil impulsiona empregos no DF e fortalece rede de negócios colaborativos

Carliane Gomes

A construção civil segue como uma das grandes responsáveis pela geração de empregos no Distrito Federal. Em março deste ano, o setor registrou mais de 4 mil admissões com carteira assinada, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. Mesmo com os desligamentos no período, o saldo foi positivo: mais de mil novas vagas formais foram criadas na área. Com o avanço das obras e o aquecimento do mercado, profissionais da construção têm buscado cada vez mais estratégias de conexão e colaboração. Foi com esse objetivo que o núcleo de construção civil do BNI Monumental promoveu, no dia 20 de maio, um encontro para reunir e engajar empresários do segmento em busca de oportunidades de negócios mútuos a partir de referências qualificadas.

Presente no mercado há 40 anos, a Business Network International (BNI) construiu um dos maiores ecossistemas colaborativos de negócios do mundo, baseado em confiança, referências qualificadas e relacionamento estratégico. De acordo com Luiz Ribeiro, diretor consultor da equipe, a instituição está presente em mais de 70 países, com o objetivo de conectar empresários de diferentes segmentos em um modelo estruturado de networking. “Mais do que uma rede de contatos, o BNI é um ambiente que transforma conexões em negócios reais, promovendo crescimento mútuo entre empreendedores comprometidos com o sucesso coletivo”, explica Luiz. O especialista em comunicação e networking afirma que a construção civil é um mercado extremamente aquecido na capital do país. “O setor é responsável por gerar emprego, renda e muitos negócios através das parcerias entre os empresários que se conectam a projetos. Os encontros promovidos pela BNI têm o intuito de trocar conhecimento do mercado e gerar negócios, sendo capaz de já proporcionar entre seus membros mais de 20 milhões de reais em negócios fechados”, revelou.

Segundo ele, três segmentos da cadeia produtiva da construção estão especialmente aquecidos: o mercado imobiliário residencial, com destaque para imóveis de padrão econômico; o setor de reformas e pequenas construções, impulsionado pela valorização de imóveis e busca por melhorias habitacionais; e o comércio de materiais de construção, que acompanha esse movimento com crescimento constante na demanda. “Os empresários do segmento de construção, que participam do BNI, compartilham seus conhecimentos principalmente em inovação e soluções para situações do dia a dia da cadeia produtiva. Eles compartilham conhecimento e geram soluções em conjunto para dinamizar os próprios serviços e produtos”, afirma Luiz. Ele também destaca que os resultados positivos no setor podem ser fortalecidos com uma boa comunicação entre os profissionais. “O networking estruturado tem se mostrado extremamente eficaz para gerar negócios na área da construção civil. Através da formação de Power Teams com cadeiras complementares como arquitetos, engenheiros, designers, corretores e fornecedores, os membros compartilham o mesmo perfil de cliente e indicam uns aos outros com frequência e confiança. Essa estrutura permite que cada profissional participe de projetos integrados, receba referências qualificadas e feche negócios de forma recorrente”.

Parcerias de sucesso

Para a arquiteta Cristine Autran, membro da equipe, o ambiente colaborativo permite qualificar ainda mais as indicações recebidas. “O networking estruturado acaba trazendo para a gente um lead muito mais qualificado. Nem chamo bem de lead, é uma indicação mesmo muito mais qualificada, porque a partir do momento que a gente trabalha, informa os membros da equipe do nosso trabalho, da importância, da experiência, solucionar algumas dúvidas sobre a área mesmo de arquitetura, como formação, quais são as atribuições dos arquitetos, dos designers, dos engenheiros, a gente consegue esclarecer dúvidas que muitas pessoas ainda carregam. Com isso, conseguimos fazer com que esses outros membros gerem indicações mais qualificadas”. Cristine reforça que os resultados têm sido visíveis. “Praticamente 70% das indicações que eu já tive lá dentro da equipe, 70, 80%, eu reverti como clientes. Então é muito mais alto do que eu ter um tráfego pago, um outro tipo de marketing, que também é importante, mas em termos de conversão para cliente, tem sido muito satisfatório.” Ela reforça que o grupo da BNI é formado por profissionais diversos e complementares como arquitetos, designer de interiores, empresas de mármore, de planejados, pessoal de ar-condicionado, parte de elétrica, energia fotovoltaica, de corrimão e guarda-corpo e vários setores. “Se eu recebo uma demanda, um projeto, uma indicação, além de eu desenvolver o projeto e estar ganhando, eu consigo estabelecer parcerias entre os outros membros da equipe, gerando negócios para várias outras pessoas”, reforçou Autan. Segundo ela, o objetivo é ter um grupo mais coeso e diversificado em termos de formação. “A gente percebe que realmente é um um mercado que é muito promissor e que está crescendo muito rápido aqui na região do DF”.



Leonardo Ribeiro, empresário do setor de móveis planejados, também destaca os efeitos da construção civil como uma cadeia em constante crescimento. “A cada ano que passa, o crescimento da construção civil em Brasília vem crescendo mais com a criação de novos bairros. têm bairros de alto padrão, como Parque Sul, Noroeste, Sudoeste, e isso aumenta muito toda a cadeia de negócios. Eu vejo esse aumento no crescimento da área de construção civil muito bom”. Ele também valoriza o papel da rede na expansão de oportunidades. “O BNI, no nosso negócio, é bem estratégico, porque ele nos auxilia a chegar em setores que normalmente a gente não tem tanto contato. Tem um membro especialista em cada área. Por mais que sejam áreas distintas, isso faz com que a gente consiga chegar em outros segmentos, conversar e, quem sabe, formalizar uma parceria de sucesso”. Além da compra e venda de imóveis, o avanço da construção civil impulsiona diversas áreas complementares, como arquitetura, design de interiores, desenvolvimento de projetos, móveis planejados, decoração e mobiliário solto. Com o crescimento do setor, toda essa cadeia se fortalece em conjunto, criando oportunidades para empreendedores de diferentes nichos se conectarem e ampliarem seus mercados. Ambientes de networking como os encontros do BNI possibilitam essas conexões estratégicas, fortalecendo relações de confiança entre profissionais que compartilham o mesmo público. “O encontro nos ajudou a conhecer mais profissionais dessa área da construção civil, conversar, se conhecer e, quem sabe, no futuro, nos ajudar, trocar experiências e concretizar parcerias estratégicas”.