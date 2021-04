Construção civil contrata e oferece vagas

A remuneração paga para mestre de obras é de R$ 4 mil mensais

Nesta quarta-feira (14), as agências do trabalhador estão com 185 vagas de emprego abertas em 27 profissões. As oportunidades são em todos os níveis de escolaridade, para pessoas com ou sem experiência e com deficiência. A remuneração paga para mestre de obras é de R$ 4 mil mensais.

Sete vagas são exclusivas para pessoas com deficiência, sendo uma para pedreiro (nível fundamental), outra para técnico de suporte de tecnologia da informação (nível superior) e cinco para teleoperador (nível médio). Apenas este último não exige experiência. As remunerações são, respectivamente, R$ 1,9 mil, R$ 1.270,07 e R$ 1.305, mais benefícios.

As profissões com mais vagas abertas são garçom (50), consultor de vendas (30), carpinteiro (21) e vendedor pracista (18). Os contratados poderão receber entre R$ 80 ao dia e R$ 2 mil mensais, mais benefícios.

Duas profissões pouco frequentes na tabela de vagas aparecem, nesta quarta-feira, ofertando duas vagas, uma para operador de máquina de terraplanagem e outra para técnico em segurança no trabalho. Os salários são de R$ 1.738 e R$ 2 mil, mais benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. No entanto, a Secretaria de Trabalho orienta quanto ao uso do serviço remoto para todos os cidadãos e, em especial às pessoas do grupo de risco, não havendo a necessidade de um atendimento presencial. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209- 1135

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria de Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Com informações da Agência Brasília