Conselho Local de Planejamento será implantado no Recanto das Emas

O Governo do Distrito Federal (GDF) planeja implantar em cada região administrativa um Conselho Local de Planejamento (CLP) com a finalidade de acompanhar as questões relativas ao ordenamento e à gestão territorial urbana e rural.

Para tanto, foi lançado um novo edital de chamamento público para o Processo de Seleção dos Membros da Sociedade Civil que irão compor o colegiado da cidade.

“O Conselho Local de Planejamento é uma forma de assegurar a participação popular na gestão dos serviços públicos da nossa cidade. Uma ferramenta fundamental que, mesmo tendo um caráter consultivo, tem o poder de auxiliar o setor público na hora de manifestar os anseios da nossa comunidade”, enfatizou o administrador do Recanto das Emas, Carlos Dalvan.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 13 de junho, de maneira presencial, na sede da Administração Regional do Recanto das Emas.

O conselho, de caráter consultivo, será composto por oito representantes do poder público e oito representantes da sociedade civil, e contribuirá nas políticas de planejamento territorial. A função não ensejará qualquer espécie de remuneração e o chamamento disciplina a escolha de um membro titular e um suplente por segmento.

Para poder participar do certame, o candidato deverá representar uma entidade legalmente constituída e funcionar no Recanto das Emas. Confira o edital neste link.

*Com informações da Agência Brasília