Conselho de Assistência Social faz eleição para nove vagas

Esse pleito é destinado para representantes da sociedade civil: trabalhadores (quatro vagas para suplentes) e usuários

Em 6 de julho ocorre a eleição para o Conselho de Assistência Social (CAS) do Distrito Federal. Quem deseja apresentar candidatura ou participar da votação precisa se habilitar de 2 a 15 de maio. Esse pleito é destinado para representantes da sociedade civil: trabalhadores (quatro vagas para suplentes) e usuários (uma vaga para titular e quatro para suplentes) do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Todas as informações acerca da eleição estão no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta semana, na Resolução nº 11, de 19 de abril, na qual também consta o regulamento eleitoral. O texto estabelece o processo eleitoral de recomposição do conselho com a representação de membros da sociedade civil para a gestão 2023/2024.

Os eleitores e candidatos devem imprimir e preencher o formulário de inscrição. Depois disso, juntar a documentação necessária descrita e encaminhá-los via e-mail para o CAS. Acesse neste link mais informações sobre o processo eleitoral do conselho.

“A participação da sociedade no processo de construção, fiscalização e apoio à Política de Assistência Social é fundamental para o aprimoramento dos projetos, programas, serviços e benefícios implementados junto à população”, destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Nesta semana, 11 representantes do CAS-DF participaram, em Goiânia (GO), da Reunião Regional do Conselho de Assistência Social-Centro Oeste. A principal pauta é a articulação para Conferência Nacional de Assistência Nacional.

*Com informações da Sedes