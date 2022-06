Conheça quais os pontos de vacinação mais e menos procurados do DF

Entre os locais queridinhos está a UBS 1 da Asa Sul, com mais de mil atendimentos diários. Confira também os endereços esquecidos

A Unidade Básica de Saúde 1 da Asa Sul (Quadra 612 Sul) é uma verdadeira referência na vacinação contra a covid-19. É um dos locais recordistas nos números de doses aplicadas, facilmente superando a marca de mil atendimentos diários, que acontecem das 8h às 17h para pedestres e das 18h às 22h no posto drive-thru. Mas quem estiver por aquela região tem mais opções. Por exemplo: em menos de 15 minutos de carro é possível estar na UBS 3 da Vila Planalto, unidade próxima à região central da cidade.

Apesar de também oferecer imunizantes AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer para primeira dose, segunda dose, dose de reforço e segunda dose de reforço, a unidade da Vila Planalto não chega a números semelhantes de atendimento. A enfermeira Evelyn Heinzen, gerente da unidade básica de saúde, conta que a média diária fica em torno de 200 a 250 doses aplicadas, atingindo picos de 800 apenas quando há abertura de novas faixas etárias. Quem conhece, até prefere ir até o local. “É a unidade mais próxima da Esplanada dos Ministérios. Praticamente todos os servidores do Ministério da Saúde se vacinam aqui”, conta. A UBS 3 fica na Rua Piauí, no Acampamento Pacheco.

Situação semelhante é vista do outro lado do Distrito Federal. Enquanto a UBS 5 de Taguatinga (Av. Samdu, Setor D Sul, Área Especial 23) já soma mais de 150 mil doses aplicadas desde o início da campanha de imunização, a UBS 8 de Samambaia (QS 314, Conjunto 5) também conta com todas as vacinas para qualquer pessoa acima dos 12 anos, mas é uma das unidades menos procuradas da região. A distância entre as duas pode ser percorrida em menos de dez minutos de carro. A diretora regional de Atenção Primária à Saúde da área, Cleunici Godois, lembra que enquanto a primeira fica em uma via movimentada, a segunda está a uma quadra da Avenida Sul de Samambaia. “Também há outra unidade próxima a UBS 8, e por isso muitas pessoas não a procuram”, avalia.



A questão do acesso também é ressaltada pela diretora regional de Atenção Primária à Saúde da região Sul, Regiane Martins. Ela explica que as UBS 3, 5 e 6 do Gama, além das unidades 1 e 2 de Santa Maria são as mais procuradas da área por conta do fácil acesso ao transporte público, inclusive de moradores do entorno do Distrito Federal. “A gente orienta que a população procure as unidades de referência próximas às suas residências”, ressalta Regiane.

Quem depende do transporte público para se vacinar contra a covid-19 conta com o posto instalado na Rodoviária do Plano Piloto, que de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, vacina adultos com primeira dose, segunda dose, dose de reforço e segunda dose de reforço. Outra opção é a UBS 2 de Ceilândia (QNN 15 Lote F), com vacinação para crianças e adultos. A unidade fica a poucos metros da estação de metrô Ceilândia.

A diretora Regional de Atenção Primária à Saúde da região Central, Charmene Menezes, lembra também sobre a importância de haver unidades de referência amplamente conhecidas pela população. “A UBS 1 da Asa Sul é referência há muito tempo. A gente mantém um local que a população se acostume”, conta. Localizada ao lado da avenida L2 Sul, a unidade é acessível por meio de linhas de ônibus que passam na localidade.



Nas regiões rurais do Distrito Federal, a estratégia é levar o atendimento em dias específicos da semana. Quem mora no Núcleo Rural Pipiripau II, em Planaltina, por exemplo, não precisa se deslocar para se proteger contra a covid-19. Todas as segundas-feiras, das 8h às 12h, a unidade básica de saúde instalada ali faz a vacinação de adultos e de crianças. Outro exemplo é o atendimento, todas as terças e quintas, no Setor Habitacional Água Quente, já próximo a Santo Antônio do Descoberto (GO), no limite Oeste do Distrito Federal.

A Secretaria de Saúde também adota outras estratégias para ampliar a cobertura vacinal no DF, como ações de vacinação em escolas e o Carro da Vacina.

Unidades mais procuradas

UBS 1 Asa Sul

UBS 5 Taguatinga

UBS 1 Santa Maria

UBS 3 Gama

Unidades para fugir das filas

UBS 8 Samambaia

UBS 3 Vila Planalto

USB 4 Gama

Ponto de vacinação na Rodoviária do Plano Piloto

Drive-thru da 612 Sul

Confira a lista completa dos locais de vacinação no Distrito Federal, com o endereço de cada unidade.

