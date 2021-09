Confira os locais de vacinação desta quarta-feira (22):

Além dos adolescentes, a vacinação também será para idosos acima de 85 anos de idade

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou, neste sábado (18), o avanço da vacinação contra a covid-19. De acordo com ele, a imunização dos jovens a partir de 13 anos se inicia a partir da próxima terça-feira (21). “Informa a todos que vamos manter no DF a vacinação dos adolescentes”, escreveu o governador.

Essa já é a segunda vez que Ibaneis anuncia a vacinação do grupo. Na última quinta-feira (16), o governador já havia divulgado o avanço, porém, após orientação do Ministério da Saúde para suspensão da imunização dos adolescentes sem comorbidades, ele suspendeu a decisão.

“A decisão do GDF e da Secretaria de Saúde tem o respaldo técnico das instituições representativas que fazem parte do processo de imunização do país”, continuou Ibaneis.

