Confira onde vai faltar energia nesta quinta-feira (30)

Desligamento da rede será necessário para podas de árvores e melhorias na rede elétrica

Serviços de manutenção preventiva e obra de melhoria na rede elétrica deixarão Paranoá, Brazlândia e Lago Sul sem energia, nesta quinta-feira (30). O desligamento será temporário, afetando apenas alguns endereços dessas regiões, de modo a dar segurança às equipes que estarão trabalhando.

Os serviços de poda de árvores começam por Brazlândia, às 8h40, deixando as chácaras 169 a 186, 207 a 209, 228 a 246, 252 e 253 do Núcleo Rural Alexandre Gusmão sem energia até 16h30. Das 9h às 13h, outras chácaras da mesma área rural também passarão pelo desligamento, sendo elas as de números 250 e 251, para implantação de um poste.

No Paranoá, o desligamento também começa às 9h, mas vai apenas até 12h30, afetando a chácara 19 de Sobradinho dos Melos. O motivo é a manutenção preventiva com podas de árvores.

No Lago Sul, os trabalhos foram divididos em dois períodos: das 9h às 12h será feita troca de transformador, interrompendo o fornecimento de energia no conjunto 13 da QI 13. Das 14h às 17h, a troca de componentes da rede elétrica deixa o conjunto 14 da QI 9 às escuras.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.