Confira o que abre e o que fecha no aniversário de Brasília

Para brasilienses e turistas que decidirem passar na cidade o feriado prolongado (21 a 24 de abril) não vão faltar opções de lazer

Sempre que um feriado bate à vista, é necessário se planejar para não dar de cara com um estabelecimento ou serviço fechados.

Para brasilienses e turistas que decidirem passar na cidade o feriado prolongado (21 a 24 de abril) não vão faltar opções de lazer, uma vez que todos os equipamentos culturais da cidade estarão abertos, oferecendo atrações como mostras de cinema, feiras, exposições, espetáculos populares e apresentações musicais.

Esses eventos fazem parte do projeto Sorria Brasília, criado para homenagear a capital no seu aniversário. Decreto do governador Ibaneis Rocha estabeleceu ponto facultativo na sexta-feira (22), prolongando o feriado. Já outros serviços poderão ter os horários de funcionamento alterados.

Saúde

– Vacinação: Somente no sábado haverá aplicação de imunizantes. Os pontos serão divulgados neste link. https://www.saude.df.gov.br/ locaisdevacinacao/

– Samu: Atendimento 24 horas, pelo telefone 192

– Funcionamento 24 horas: As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto-atendimento (UPA) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, 24 horas por dia

– UBS: As unidades básicas de saúde (UBS) estarão fechadas na quinta e na sexta-feira. No sábado, o funcionamento é normal. Verifique aqui sua UBS de referência e os horários de funcionamento. https://info.saude.df.gov.br/ buscasaudedfubs/

– Farmácias de alto custo: Estarão fechadas na quinta e na sexta. No sábado funcionam das 7h às 12h

– Hemocentro: Na quinta-feira (21) estará fechado. Na sexta e no sábado, o funcionamento é normal das 7h15 às 18h. No domingo não funciona. A Fundação Hemocentro de Brasília reforça que para realizar doação é necessário fazer o agendamento pelo site agenda.df.gov.br

– Ambulatórios e policlínicas: Os ambulatórios e policlínicas fecham quinta e sexta

– Caps: Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) funcionarão de forma ininterrupta. Os dos tipos I e II, inclusive Caps AD II e Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi), estarão fechados quinta e sexta-feira.

Metrô

O Metrô-DF manterá o funcionamento normal de sexta a domingo, conforme programação abaixo

– 21/04/2022, das 5h30 às 23h30

– 22/04/2022, das 5h30 às 23h30

– 23/04/2022, das 5h30 às 23h30

– 24/04/2022, das 7h às 19h

Ônibus

– Nesta quinta-feira, os ônibus do sistema de transporte público coletivo do DF vão operar com a escala de domingo, como ocorre normalmente em feriados

– Na sexta-feira, os coletivos retornam com a escala normal para os dias úteis. Os horários dos ônibus podem ser conferidos no site dfnoponto.df.gov.br

BRB

– As agências bancárias e os correspondentes não abrem na quinta-feira. Na sexta, o funcionamento ocorre normalmente, de 11h às 16h

Polícia Civil

– As delegacias circunscricionais, as especializadas de Atendimento à Mulher e as da Criança e do Adolescente estarão abertas 24 horas para registro de ocorrências policiais. Na sexta-feira o funcionamento é normal.

Corpo de Bombeiros

– Regime de escalas de 24 horas, sem interrupção, atendendo a emergências. O expediente administrativo retorna na segunda-feira (25)

Polícia Militar

– Todos os batalhões da PMDF trabalham em regime de plantão ininterrupto de 24 horas

Planetário

– Quinta e sexta, o Planetário funciona normalmente das 9h às 21h

Zoológico

– Aberto normalmente no feriado, no horário das 9h às 17h

Centros Olímpicos

– Os centros olímpicos e paralímpicos fecham quinta e sexta, voltando a funcionar normalmente no final de semana. O horário de atendimento ao público no sábado é das 14h às 18h; no domingo, das 9h às 16h

Detran

– Na quinta e sexta-feira não haverá atendimento ao público nas unidades, mas as bancas examinadoras e atividades de Educação, Engenharia e Fiscalização estão mantidas, inclusive para o sábado

Os serviços previamente agendados para sexta-feira (22), ponto facultativo, deverão ser remarcados pelos usuários por meio do Portal de Serviços do Detran-DF ou pelo aplicativo Detran Digital

As bancas examinadoras teóricas e práticas de direção veicular (exames exigidos no processo de obtenção da CNH), agendadas para os dias 22 e 23 (sexta e sábado), estão mantidas. Nestes dias, também será realizado normalmente o atendimento aos alunos na Escola Pública de Trânsito do Detran-DF, localizada na 906 Sul, bem como os cursos e provas em andamento e as atividades educativas já agendadas, como, por exemplo, o Passeio Ciclístico que ocorrerá a partir das 7h30 desta quinta no Parque da Cidade, em homenagem ao 62º aniversário de Brasília

Os serviços de engenharia e fiscalização de trânsito serão mantidos em regime de escala

Os serviços eletrônicos estarão disponíveis por meio do aplicativo e do Portal de Serviços do Detran-DF

Parques

As Unidades de Conservação e Parques Ecológicos administrados pelo Instituto Brasília Ambiental estarão funcionando normalmente de quinta a domingo. Confira os horários de funcionamento dos parques:

– Parque Recreativo do Gama: Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Distrital das Copaíbas: Aberto todos os dias das 8h às 18h

– Monumento Natural Dom Bosco: Aberto todos os dias das 6h às 20h

– Parque Ecológico do Paranoá: Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Sucupira: Aberto todos os dias 6h às 20h

– Parque Ecológico do Lago Norte: Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico da Asa Sul: Aberto todos os dias das 6h às 20h

– Parque Ecológico Olhos d’água: Aberto todos os dias. Portão principal, das 5h30 às 20h. Portões laterais, das 6h às 18h

– Parque Ecológico Ezechias Heringer: Aberto todos os dias das 6h às 22h

– Parque Ecológico de Águas Claras: Aberto todos os dias das 5h às 22h

– Parque Ecológico do Riacho Fundo: Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Areal: Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Veredinha: Aberto todos os dias das 6h às 22h

– Parque Ecológico Cortado: Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Três Meninas: Aberto todos os dias das 7h às 18h

– Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul: Aberto todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Península Sul: Aberto todos os dias das 6h às 22h

Defesa Civil

– Atenderá em regime de plantão na quinta e na sexta. No entanto, o órgão mantém uma equipe de técnicos em regime de plantão 24 horas. Em caso de necessidade, pode-se acionar o serviço pelo telefone 193 ou 199

Caesb

– A Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) informa que não haverá expediente na quinta e na sexta, mas as equipes de manutenção seguirão trabalhando em regime de plantão. Também não haverá atendimento nos escritórios e postos do Na Hora. O atendimento remoto, Agência Virtual, App, Site e telefone 115 funcionam ininterruptamente

Neoenergia

– Entre quinta e domingo, mais de 560 profissionais atuarão, tanto no Centro de Operações Integradas (COI) quanto nas ruas, para o atendimento a eventuais ocorrências em todo o DF.

Na Hora

– Todas as unidades estarão fechadas quinta e sexta-feira, com exceção da Unidade Perícias (SCS), que funcionará normalmente na sexta, das 7h30 às 19h

Procon

– Apenas a sede do Procon-DF, localizada no shopping Venâncio, funcionará no ponto facultativo (sexta, 22). Já nos feriados nacionais, nenhuma unidade irá abrir

Conselho Tutelar e Centro Integrado 18 de Maio

– As unidades do Conselho Tutelar estarão fechadas tanto no feriado quanto no ponto facultativo. No entanto, como de costume, as demandas urgentes poderão ser registradas pelo telefone da Cisdeca, 125. O mesmo ocorre com o Centro Integrado 18 de Maio, que funcionará em regime de plantão pelo telefone (61) 98314-0636, das 8h às 20h

Pró-Vítima

– Tanto nos pontos facultativo quanto no feriado, os Núcleos do Programa Pró-Vítima funcionarão em regime de plantão pelos telefones (61) 98314-0620 e (61) 98314-0622.

*Com informações de Catarina Lima, da Agência Brasília