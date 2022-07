Confira edital de novo concurso do BRB para escriturários

O BRB publicou nesta quinta-feira (7), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o edital para novo concurso para o cargo de escriturário

O Banco de Brasília (BRB) publicou nesta quinta-feira (7), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o edital para novo concurso para o cargo de escriturário.

Ao todo são 300 vagas, sendo 150 para provimento imediato e 150 para cadastro reserva.

As inscrições vão de 17 de agosto a 3 de outubro e devem ser feitas pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), banca responsável pela realização das provas. O valor da taxa é de R$ 66,50.

O salário do cargo de escriturário é de R$ 3.764,66, para a carga horária de 30 horas semanais.

“O reforço no time de empregados segue alinhado com o planejamento estratégico do banco de expansão para além do DF, com crescimento e diversificação dos negócios. Reafirma, ainda, a valorização das pessoas, um dos principais pilares da instituição”, informa o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

As provas serão aplicadas no dia 6 de novembro e ocorrerão no DF e também em todas as capitais do país, uma novidade em relação às edições anteriores.

O resultado final do concurso será homologado pelo BRB, publicado no DODF e divulgado no site do Iades e no da instituição financeira, em fevereiro de 2023.

Respeitando a política de diversidade, o edital do concurso prevê cotas para pessoas com deficiência, hipossuficientes, negros, indígenas e quilombolas.

Confira o edital completo aqui.

Com informações da Agência Brasília