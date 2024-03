Confira a previsão para o fim de semana no DF

Neste fim de semana no Distrito Federal, o tempo vai estar instável, abafado e com fortes chuvas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas podem atingir volumes de até 60 milímetros com rajadas de vento de cerca de 60 km/h. Já a temperatura pode variar entre mínima de 18°C e máxima de 29° C.

O Inmet emitiu, alerta laranja de chuvas intensas para o Distrito Federal. O instituto avisa sobre a possibilidade de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.