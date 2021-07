Condomínio no Lago Sul ficará sem energia neste sábado (3)

Equipes da Neoenergia farão manutenção preventiva no local

A Neoenergia Distribuição Brasília irá interromper o fornecimento de energia no condomínio Quintas do Sol, no Lago Sul, neste sábado (3). O motivo é uma manutenção preventiva na rede.

A energia ficará suspensa das 8h às 13h30 em todo o condomínio. Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio.

A Neoenergia realiza manutenções diariamente nas redes elétricas. Em algumas delas, não há a necessidade de interromper o fornecimento de energia, mas, em outras, é necessário realizar o desligamento programado. Quando isso ocorre, a empresa avisa antecipadamente os clientes que serão afetados.

Em caso de falta de energia, a Neoenergia orienta que o cliente registre ocorrência, preferencialmente, pelos canais virtuais disponíveis à população. Em caso de urgência, ligue para o 116 e relate o ocorrido. Caso esteja fora de Brasília, pode utilizar gratuitamente o seguinte número para contato: 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.