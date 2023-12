Condenação de acusados de matar empreiteiro supera 150 anos

No total, três pessoas são suspeitas de participar do crime

A Vara Criminal de Samambaia condenou os responsáveis pelo sequestro, homicídio e ocultação do corpo do empreiteiro Daniel Carvalho da Silva, de 31 anos, que desapareceu em outubro de 2022 ao sair de uma igreja em Ceilândia. Os réus Rinaldo Márcio de Oliveira, Benevaldo Barbosa Novais e seu irmão, Édson Barbosa, foram sentenciados a penas que somam mais de 150 anos de prisão, a serem cumpridas em regime fechado.

Na noite de 26 de outubro do ano anterior, Daniel, residente em Samambaia, dirigiu-se ao Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes, em Ceilândia, onde havia combinado um encontro com sua ex-companheira. No entanto, ao sair da igreja, o empreiteiro foi abordado por pelo menos duas pessoas que estavam em outro veículo.

Dias após o desaparecimento de Daniel, a Polícia Civil desvendou os detalhes do sumiço do empreiteiro. As investigações revelaram que Rinaldo, Benevaldo e Edson planejaram integralmente o crime, que incluiu o assassinato e a ocultação do corpo do empreiteiro.