Concurso do TJDFT será realizado no próximo domingo (29)

Os concurseiros que colocaram o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) na lista de concursos próximos já estão na reta final das preparações. As provas, que serão aplicadas no próximo domingo, 29/5, serão divididas entre períodos. O período matutino abrigará o cargo de Analista Judiciário e o vespertino de Técnico Judiciário.

Os locais de prova serão informados no endereço eletrônico do Tribunal.

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 1h do horário fixado para o fechamento do portão, observando o horário oficial de Brasília (DF).

Além disso, é necessário levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente, documento de identidade original e comprovante de inscrição ou comprovante de pagamento da taxa de inscrição para realizar a prova.

A lista de documentos que serão considerados como de identidade pode ser encontrada no Edital nº 1/2022. Cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, não será aceita como documento, nem o protocolo.

Nas recomendações de realização das provas, o TJDFT e a Fundação Getulio Vargas (FGV) indicam que o candidato não leve para o local de prova aparelhos eletrônicos, relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., as recomendações estão na previsão no subitem 10.13 do Edital.

Quanto ao ingresso na sala de aplicação de provas, os candidatos deverão recolher todos os equipamentos eletrônicos ou materiais não permitidos em envelope de segurança não reutilizável, fornecido pelas equipes de aplicação.

Confira os horários de aplicação das provas:

8h às 13h – cargo de Analista Judiciário

15h às 19h – cargo de Técnico Judiciário