Concurso da SEAGRI terá edital publicado em breve

Vem aí novas oportunidades para as áreas administrativas do DF. Um novo concurso público para a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (SEAGRI/DF) deve ser realizado em breve, trazendo 244 vagas para analistas e técnicos em Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária.

A banca organizadora da seleção foi definida no Diário Oficial do Distrito Federal desta última quinta-feira (11), estando a cargo do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). O próximo passo na elaboração do concurso será a publicação do edital, que pode acontecer em qualquer momento.

Das 244 vagas, 74 são para analistas, cuja remuneração básica é de R$ 8.536 e exige um nível superior para a nomeação. As outras 150 oportunidades serão para técnicos, que precisam ter apenas um certificado de ensino médio, e terão direito a salários iniciais de R$ 5.434.

Mas, na realidade, os salários são ainda maiores, já que os servidores da SEAGRI recebem, além da remuneração básica, uma gratificação de 25% pelo trabalho em políticas públicas rurais. Desta forma, com o benefício, o salário dos analistas nomeados será de R$ 10.672, enquanto que os técnicos receberão R$ 6.792.

Caso os aprovados desejam implantar uma longa carreira na pasta, o seu salário poderá aumentar gradativamente, o que se torna um bom atrativo para os que desejam ganhar mais ao decorrer dos anos de serviço público. Caso cheguem na classe especial, que é o mais elevado na SEAGRI, os analistas podem receber até R$ 14.017 com a gratificação de 25%, enquanto que os técnicos podem ganhar até R$ 8.923,23 com a bonificação.

Uma nova seleção da SEAGRI é aguardada pelos concurseiros desde o ano passado, quando foi formada uma comissão que ficaria à frente da elaboração do certame. O último concurso público da pasta aconteceu em 2009, e foi realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Naquela época foram oferecidas 94 vagas, sendo 60 para analistas e 34 para técnicos.

Concurso deve chamar muitas pessoas

Em uma entrevista exclusiva para a equipe de reportagem do Jornal de Brasília, Rafael Valle, professor e coordenador do Direção Concursos, explicou que a defasagem da SEAGRI é bem maior que as 244 vagas para ingresso imediato que estão sendo inicialmente ofertadas, o que cria a expectativa de “chamar muitas pessoas” em um cadastro reserva recheado de oportunidades.

“Muitas pessoas acabam fazendo esse concurso e usando ele de trampolim para passar em outros cargos. Então, muita gente acaba entrando na SEAGRI e depois passando em outros concursos, e também tem o caso de muitos outros servidores que já ocupam o cargo estarem se aposentando”, explica.

De acordo com o especialista, uma boa rotina de estudos seria de quatro horas diárias, sendo três delas destinadas às competências específicas. Segundo o professor, na última seleção realizada em 2009, os conhecimentos singulares consistiram em 50% da última prova objetiva para a SEAGRI: “Ele precisa focar naquilo que realmente vai fazer diferença no cargo dele.”

Porém, Valle orienta que os candidatos não devem ignorar os conhecimentos básicos durante os seus estudos. Em especial, o professor orienta que questões de Língua Portuguesa e Direito Administrativo terão um peso especial na prova objetiva, o que requer uma boa atenção dos estudantes.

Outra análise do professor para a futura prova é sobre a banca organizadora, que vem realizando diversas provas no DF, entre elas a do Banco de Brasília (BRB), a da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento (ADASA) e a da Universidade do Distrito Federal (UnDF). “A banca IADES vem fazendo muitos concursos no âmbito do Distrito Federal, e temos já uma quantidade de itens muito grande que os alunos podem estar se exercitando de provas passadas”, diz o especialista.