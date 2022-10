Concurso da Auditoria de Atividades Urbanas do DF tem banca escolhida

Ao total, o concurso oferece 770 oportunidades para os cargos de auditor de atividades urbanas e de auditor fiscal de atividades urbanas

A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF contratou o Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) como instituição organizadora para execução de serviços técnicos especializados destinados à realização do concurso público.

Serão oferecidas 74 vagas imediatas e 156 para formação de cadastro reserva para o cargo de auditor de atividades urbanas. Para o cargo de auditor fiscal de atividades urbanas são 40 vagas imediatas e 500 para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos de nível superior, com remunerações que variam de R$ 9 mil a R$ 16 mil. O último certame da Auditoria de Atividades Urbanas do DF aconteceu em 2010.