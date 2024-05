Concurso cultural de desenho vai premiar vencedores com cinco notebooks

Em parceria com as secretarias de Relações Internacionais e de Educação, a embaixada da China lançou um concurso cultural de desenho para todas as idades que premiará cinco vencedores com notebooks. O evento com o tema China e Brasil irá comemorar os 50 anos das relações diplomáticas entre os países.

A iniciativa foi idealizada para celebrar os êxitos de cooperação entre os dois países nas áreas da política, economia, inovação, sustentabilidade e cultura. O desenho a ser contemplado deverá expressar quais são os desejos e expectativas para um futuro melhor entre o Brasil e a China, levando em consideração temas como sustentabilidade, equidade, inclusão e cooperativismo.

Os desenhos poderão ser realizados em qualquer material: telas, papéis, tintas, lápis de cor, giz de cera, programas em tablet ou computador, entre outros. As obras deverão ter um caráter positivo e amigável, sob pena de desclassificação no concurso.

“Brasil e China mantêm laços de amizade e cooperação há décadas, bem como com a Embaixada da China. Um concurso cultural como este, que busca deixar explícita essa relação, é uma mostra de que, quando trabalhamos juntos, a população é quem se beneficia, podendo demonstrar seu talento e ainda ter a chance de ser premiada com isso”, afirmou o secretário de Relações Internacionais, Paco Britto.

*Com informações de Thaís Miranda, da Agência Brasil