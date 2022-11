Concluída rede de drenagem principal da marginal sul do Túnel de Taguatinga

Foram 400m de manilhas instaladas, com diâmetros que variam de 1 m a 1,2m. Profissionais se dedicam agora à montagem do sistema de escoamento secundário

O sistema de drenagem principal da marginal sul do Túnel de Taguatinga está pronto. Os últimos 400 metros de tubulação subterrânea já foram instalados no trecho entre a Avenida Samdu e a Avenida Comercial. Falta apenas concluir os 80 metros da rede secundária antes que seja iniciado o processo de asfaltamento da pista – desse total, 20m estão executados.

A marginal sul vai ladear o boulevard do Túnel de Taguatinga com duas faixas de rolamento. “O percurso que vai da Avenida Comercial até a Estrada Parque Taguatinga (EPTG), com 520 m de comprimento, foi entregue em 1º de outubro”, ressalta o engenheiro civil André Borges. “O término da rede nessa outra metade vai permitir a liberação da via inteira”, diz.

Responsável pelo escoamento da chuva captada pelas bocas de lobo, o sistema de drenagem secundário é composto por manilhas com 40 cm de diâmetro. “Elas atuam como ramais da rede principal”, explica André. “São tubulações de menor calibre que levam a água até as instalações mais profundas, com larguras que variam entre 1 e 1,2 m”.

O sistema de drenagem principal do Túnel de Taguatinga vai desembocar em uma bacia de retenção localizada a 500 m da passagem subterrânea. O tanque terá 2,5 m de profundidade, com capacidade para receber pouco mais de 4.600 m³ de água. O reservatório vai desaguar no Córrego do Cortado.

