Comunidade rural de Sobradinho recebe ação com foco em segurança alimentar

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Sobradinho realizou uma ação comunitária com 48 moradores da região, em parceria com a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Lago Oeste. Intitulado “O Suas (Sistema Único de Assistência Social) chegando onde tem que chegar”, o evento teve o objetivo de promover atendimento e orientação socioassistencial focado na segurança alimentar e nutricional para moradores com dificuldade de deslocamento até o Cras.

A iniciativa garantiu atendimento particularizado à comunidade onde a principal intervenção foi a inscrição no programa Cartão Prato Cheio — pago em um ciclo de nove parcelas para auxiliar famílias em situação temporária de insegurança alimentar e nutricional. Na ocasião, as famílias receberam orientações sobre direitos, programas e serviços da assistência social. Também foram abordados programas com foco na dignidade menstrual e de incentivo educacional.

“A ação foi realizada no Lago Oeste (Sobradinho) na terça-feira (9), pois, por se tratar de área rural e de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, existe dificuldade de acessar o Cras, localizado a uma distância de 20 km dessa área”, explica a assistente social da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), Mythsuer Monsueth.

De acordo com a especialista, a iniciativa é baseada na intersetorialidade entre as unidades públicas de Saúde e Assistência Social e tem caráter continuado. “O objetivo é que aconteça em todos os territórios rurais e acampamentos que apresentam essa dificuldade de acesso ao Cras”, afirma.

Ações comunitárias

As ações comunitárias, dentro do Suas, são iniciativas realizadas em parceria com a comunidade local visando promover a participação ativa dos cidadãos na identificação e resolução de questões sociais e na promoção do bem-estar coletivo.

Essas iniciativas envolvem a mobilização e organização da comunidade para o enfrentamento de desafios comuns, o fortalecimento de vínculos sociais, a promoção da cidadania e a construção de redes de apoio.

“Essas ações têm papel fundamental na promoção do empoderamento comunitário, do protagonismo social e a busca por soluções para os problemas locais”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

*Com informações da Agência Brasília.