Computadores reciclados são entregues a Conselhos Tutelares

Cinquenta computadores reciclados foram entregues aos profissionais pela pasta de Ciência e Tecnologia por meio de programa de inclusão digital

Nesta quinta-feira (29), 50 aparelhos de computador foram entregues pelo secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gilvan Máximo, a conselheiros tutelares de crianças e adolescentes, que vão utilizar aparelhos doados para palestras destinadas a escolas e comunidades e melhorias de trabalhos diários dos conselhos.

O secretário fez a entrega do material a cada um dos conselheiros na sede da ONG Programando o Futuro, no Setor de Indústria do Gama.

Acesso à tecnologia

Conselheiro tutelar do Gama I, Francisco Martins adiantou que o conselho em que atua tem projeto de palestras em escolas e comunidades. “Agora, com esses computadores, vamos facilitar o acesso à tecnologia e às informações para todos”, comemorou.

Já o conselheiro tutelar Neliton Português disse que ficou muito feliz com a iniciativa da Secti de colocar a categoria como prioridade do programa, pois isso vai melhorar as atividades diárias. Os computadores serão formatados como itens do patrimônio da secretaria.

Gestão inteligente

O Reciclotech que visa potencializar a gestão inteligente de resíduos eletrônicos. Atua na conscientização do descarte correto de materiais eletrônicos, promovendo uma série de ações educativas que contribuem para democratizar o acesso à tecnologia por meio do recondicionamento e doações de equipamentos.

Uma das linhas do programa é a proteção do meio ambiente por meio do descarte correto e da coleta seletiva. Oferece ainda capacitação de jovens de 14 a 18 anos de baixa renda com cursos voltados à tecnologia.

Segundo Gilvan, o Reciclotech nasce da vontade expressa da atual gestão de tornar Brasília uma cidade inteligente e sustentável. “Somos a única usina de reciclagem da América Latina e já foram instalados 43 PEVs (ponto de entrega voluntária), realizadas 22 caravanas e arrecadadas cerca de 50 toneladas de lixo eletrônico”, detalhou.

Drive-thru

O Governo do Distrito Federal, por meio da Secti, trabalha para ampliar a inclusão digital e democratizar o acesso às tecnologias da informação para a população. Nesse intuito, são realizadas ações itinerantes de coleta de lixo eletrônico em todas as regiões administrativas do Distrito Federal.

O Reciclotech Drive-thru recolhe materiais sem uso. Itens como computadores, monitores e aparelhos celulares e todos os tipos de eletroeletrônico são reciclados e doados a escolas e bibliotecas. As doações ajudam a suprir o déficit dos alunos que não têm como acessar os conteúdos de educação on-line que o governo tem disponibilizado.

A administradora Regional do Gama, Joseane Feitosa, acha de suma importância esse projeto e o apoia desde o início. A administração conta com ponto de entrega de lixo eletrônico e faz um apelo para toda a população para fazer doações do que não estiverem utilizando em suas casas, tendo em vista o retorno das ações sociais.

“Tudo é transformado e recondicionado para atender a população carente. E hoje essa entrega de 50 computadores para os conselhos tutelares foi muito importante, pois atenderá adolescentes e famílias”, afirmou Joseane.

As informações são da Agência Brasília