Competições, show e São João bloqueiam vias de Brasília no fim de semana

Eventos esportivos, shows e festas juninas agitam o final de semana em Brasília; confira como vai ficar o trânsito

O Distrito Federal recebe vários eventos neste final de semana, e por isso, o Departamento de Trânsito (Detran) realizará interdições na Esplanada dos Ministérios, na via W3 Sul e nas proximidades do Estádio Nacional Mané Garricha. Haverá bloqueios pontuais para transporte das delegações de voleibol participantes da Liga das Nações, no percurso entre o Hotel Kubitschek Plaza e o Ginásio Nilson Nelson.

Corrida O+ Night Run 2022

No sábado (11) será realizada a Corrida O+ Night Run 2022, evento esportivo de pedestrianismo com percursos de 5 km e 10 km, na Esplanada dos Ministérios, das 18h às 22h (largada às 19h). O público estimado é de 500 pessoas. Por isso, o Detran-DF controlará o trânsito para dar segurança, melhorar a fluidez e coibir irregularidades ao longo do evento. Além disso, os agentes realizarão o controle do fluxo de veículos para a travessia de pedestres.

Durante a corrida, haverá diversas interdições: na Via S1, altura da Praça dos Três Poderes, o fluxo de veículos será desviado para o estacionamento próximo ao STF; o acesso à Via N1, altura do Corpo de Bombeiros, será fechado para os veículos, assim como o acesso à via do Palácio Presidencial, na L4 Sul. Haverá mais uma interdição na mesma via, altura do Viaduto do Presidente, local de retorno dos atletas. Na rotatória de acesso ao CCBB e antiga Academia de Tênis, será proibido o tráfego de veículos a partir do acesso à Via L4.

Liga das Nações de Voleibol Feminino e Masculino

De 10 a 12/6 e de 17 a 19/6, equipes de fiscalização do Detran-DF serão responsáveis pela sinalização e controle do trânsito no local de hospedagem das delegações de voleibol feminino e masculino participantes da competição e realizarão escolta de acompanhamento durante o trajeto dos atletas, a partir do Hotel Kubitschek Plaza até o local dos jogos, no Ginásio Nilson Nelson.

Show musical – Turnê Cabaré

No sábado (11), acontecerá o show musical Turnê Cabaré, das 22h às 4h, no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. São esperadas cerca de 40 mil pessoas no evento. O Detran-DF vai controlar o trânsito de veículos nas vias N1, Contorno do Estádio e adjacências durante todo o período do evento até a dispersão do público.

Haverá área reservada para vendedores ambulantes, transportes por aplicativo, táxi e diversos painéis luminosos com orientações sobre o trânsito.

Entre o Planetário e a Funarte, e na Via Contorno do Estádio, altura do acesso aos estacionamentos rotativos B e C, haverá travessia de pedestres monitoradas pelos agentes de trânsito.

A Via Contorno do Estádio será totalmente sinalizada com barreiras na faixa central, sendo permitidas inversões somente nos locais indicados para acesso aos estacionamentos.

As equipes de fiscalização estarão de prontidão para atuar em casos de desrespeito à legislação e sinalização de trânsito, principalmente, em casos em que os condutores estejam dirigindo sob o efeito de álcool ou em flagrantes de estacionamento irregular, como, por exemplo, no gramado, de uso do celular ao volante, de falta do cinto de segurança etc.

Festa Junina Estralada

Arte em imagens de satélite / Detran-DF

No sábado (11) e no domingo (12), ocorrerá a Festa Junina Estralada, na Via W3 Sul, das 13h às 23h, entre o Sesc da 504 Sul e o Infinu, na 506 Sul. Por isso, os cruzamentos das quadras 504/505 e 506/507 estarão interditados. Os veículos serão desviados para a Via W2. Além disso, os moradores da região contarão com acesso exclusivo, devidamente sinalizado pelo Detran-DF.

Com informações da Agência Brasília