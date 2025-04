Comissões de Segurança e Constituição e Justiça cancelam reuniões pré e pós-feriado

Após o cancelamento da reunião do Colégio de Líderes de ontem, segunda-feira (14), o Diário Oficial da Câmara Legislativa (DCL) trouxe mais dois cancelamentos, um para esta terça-feira (15) e outro para a próxima semana, ainda, no dia 22, pós-feriado de Tiradentes e do aniversário de Brasília.

O primeiro cancelamento veio do presidente da Comissão de Segurança, João Cardoso (Avante), que ainda na terça-feira, avisou aos colegas que o encontro mensal da CS havia sido obliterado. Com isso, a menos que haja a remarcação, o próximo encontro ordinário será em maio.

Em seguida foi a vez da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), presidida por Thiago Manzoni (PL), anunciar, por meio do DCL, o cancelamento da reunião programada para o dia 22 de abril. A data não é feriado nacional, entretanto, no dia anterior, serão comemoradas as festividades pelo 65º aniversário da capital federal.

O DCL não traz detalhes sobre as motivações dos cancelamentos.