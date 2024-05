Comissão para melhoria de atendimento em unidades de acolhimento é instituída

As unidades de acolhimento do Distrito Federal receberão propostas de melhorias pela Comissão Permanente de Hotelaria em Assistência Social (CPHAS). A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) informou a qualificação dos serviços de acolhimento nas unidades através do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (29).

A medida faz parte das ações da secretaria que integram o Plano de Ação para a Efetivação da Política Distrital para a População em Situação de Rua.

A gestão de hotelaria é inovadora nas unidades de assistência social no DF, mas se trata de modelo consolidado em unidades da área da saúde, tanto no Sistema Único de Saúde (SUS) quanto em hospitais da iniciativa privada. Segundo o coordenador de Proteção Social Especial de Alta Complexidade da Sedes, Felipe Areda, a CPHAS será fundamental para a melhoria do serviço para a população mais vulnerável.

“Para além do trabalho de acompanhamento socioassistencial, há uma gestão de hospitalidade que envolve serviços de lavanderia, de segurança, limpeza e higienização dos espaços, entre outros. Então, a comissão é o mecanismo que contribuirá para amadurecermos os processos de acompanhamento e qualificação dos serviços nas unidades de acolhimento”, explica Areda.

Entre as atribuições da CPHAS, estão melhorias arquitetônicas, aquisição de insumos, materiais permanentes e contratos que ampliem as condições de bem-estar, conforto, salubridade, acessibilidade, higiene, sustentabilidade, segurança e convivência das unidades de acolhimento da secretaria. Além disso, ela também deverá construir formas de participação dos trabalhadores e usuários do serviço para melhoria das instalações e da hospitalidade.

A secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, celebra a medida como legado para a gestão da assistência social no DF e para a população mais vulnerável a ser acolhida.

Além da ampliação das vagas em abrigos, a novidade é o lançamento do pernoite, voltado ao acolhimento temporário de pessoas em situação de rua durante a noite, das 19h às 7h, todos os dias, incluindo fins de semana e feriados

“É impossível pensar em um acolhimento digno sem uma melhor gestão de hospitalidade nas unidades. Então, essa comissão será balizadora nesse momento que temos um edital histórico de acolhimento para duas mil vagas. Eu estou certa de que será um divisor de água na acolhida em nossas unidades”, declara Ana Paula.

Plano

Assinado pelo governador Ibaneis Rocha na segunda-feira (27), o Plano de Ação para a Efetivação da Política Distrital para a População em Situação de Rua incentiva o desenvolvimento, monitora e executa ações articuladas do Governo do Distrito Federal (GDF) em assistência social, educação, saúde, cidadania, cultura, habitação, trabalho e renda voltadas para a população mais vulnerável do DF. O objetivo é promover a defesa dos direitos das pessoas em situação de rua, bem como facilitar a troca de informações e o acompanhamento das políticas públicas pelo Ministério Público.

Edital

Em abril, a secretaria publicou edital para ampliar as vagas de acolhimento institucional para população em situação de rua no Distrito Federal. Serão duas mil novas vagas, no total, para oferta do serviço de acolhimento para adultos e famílias em abrigo institucional ou pernoite.

Além da ampliação das vagas em abrigos, a novidade do certame é o lançamento do pernoite, voltado ao acolhimento temporário de pessoas em situação de rua durante a noite, das 19h às 7h, todos os dias, incluindo fins de semana e feriados. No local, eles poderão passar a noite e dormir em quartos com camas limpas, fazer higiene pessoal, tomar banho e de ter acesso a duas refeições diárias (jantar e café da manhã), a serviços e benefícios da política de assistência social e de outras áreas, como saúde, educação, trabalho e renda.

*Com informações da Agência Brasília