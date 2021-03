Comércio no DF reabre com UTIs lotadas

A taxa de ocupação nos leitos de UTI para Covid está em 99,20% nos hospitais públicos do Distrito Federal, de acordo com InfoSaúde-DF

Com o objetivo de evitar aglomerações e, consequente, o avanço do coronavírus, a reabertura do comércio será feita de forma escalonada. A partir desta segunda-feira (29), as portas dos estabelecimentos já podem abrir. Vale ressaltar que existem horários de funcionamento pré-determinados e o toque de recolher das 22h às 5h e a proibição de venda de bebida alcoólica após às 20h continuam valendo.

Por outro lado, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid está em 99,20% nos hospitais públicos do Distrito Federal. De acordo com a última atualização do InfoSaúde-DF, feita às 8h10 desta segunda, cinco leitos estão vagos, mas apenas três deles são para pacientes adultos.

Na rede privada de saúde o índice segue em alta. Os hospitais particulares do DF estão com a taxa de ocupação dos leitos de UTI em 99,30%. Isso porque quatro leitos estão vagos e apenas 3 são preparados para receber pacientes adultos. Até o momento da publicação desta reportagem, 352 pessoas aguardam leito de UTI na capital.

Covid-19 no DF

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 1.236 novos diagnósticos de covid-19. Desde o início da pandemia, 340.166 pessoas já foram infectadas na capital e, até domingo (28), 15.598 casos estavam ativos.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (36.722), Plano Piloto (32.523) e Taguatinga (27.327). Nas últimas 24 horas foram notificados 40 óbitos, sendo que, deste total, 14 faleceram neste domingo (28).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Do total de 340.166 mil casos, 5.757(1,7%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 318.811 (93,7%) estão recuperados. Do total de óbitos, 489 eram moradores de outros estados.

Vacinação

De acordo com a última atualização do vacinômetro, já foram imunizadas com a primeira dose 268.901 pessoas do grupo prioritário. O DF é uma das poucas unidades da federação que atualmente oferece vacina para quem tem 67 anos. Isso faz com que a população de outras unidades federativas, como Minas Gerais e Goiás, procurem a capital do país em busca do imunizante.

Até o momento, a capital do país recebeu 446.410 doses das vacinas CoronaVac e do imunizante de Oxford. As regiões que mais vacinaram foram a Central, formada pelas Regiões Administrativas do Plano Piloto, Cruzeiro, Varjão, Noroeste, Sudoeste/Octogonal e lagos Sul e Norte.