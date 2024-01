Comece a semana empregado: agências têm 181 vagas nesta segunda

Maior remuneração, de R$ 3,7 mil mais benefícios, é para nutricionista, no Cruzeiro Novo

As agências do trabalhador do Distrito Federal iniciam a semana com a oferta de 181 vagas de emprego. As oportunidades desta segunda-feira (22) abrangem diferentes níveis de escolaridade e algumas não exigem experiência prévia na área de interesse. Há, também, 18 postos de trabalho para pessoas com deficiência (PcDs) e três para estágio.

A maior remuneração, de R$ 3,7 mil mais benefícios, é para a vaga de nutricionista, no Cruzeiro Novo. É preciso ter superior completo em nutrição e ter trabalhado anteriormente na área. A região também oferta duas oportunidades de estágio, com bolsas de R$ 1.412.

Açougueiro, lavador de carros e vistoriador veicular são as profissões com maior oferta de vagas, sendo 10 para cada área. As vagas são para trabalhar em Taguatinga Sul e locais não fixos. Os salários podem variar entre R$ 1.412 e R$ 2.188,30, incluindo benefícios.

Há 18 postos de trabalho para PcDs, sendo nove destinados a repositores em mercado e a outra metade para auxiliar de limpeza, todos em locais de trabalho não fixos.

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da agência Brasília