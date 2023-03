Começa obra para rotas acessíveis nas calçadas da Esplanada

Iniciados hoje, trabalhos recebem investimento de R$ 7 milhões e incluem piso tátil, placas, plantio de árvores e baias nas paradas de ônibus

Os brasilienses e turistas já podem comemorar mais um ganho para a capital federal. A governadora em exercício Celina Leão assinou, nesta quinta-feira (9), a ordem de serviço para a construção de rotas acessíveis nas calçadas da Esplanada dos Ministérios, que se estenderão por cerca de 6 km, começando na Rodoviária do Plano Piloto. A obra já foi iniciada na manhã desta sexta-feira (10).

O projeto foi elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e será executado pela Novacap. A obra foi licitada e orçada em R$ 7.009.179,71.

Para o presidente da Novacap, Fernando Leite, a obra prevê mais acessibilidade e mobilidade aos servidores e turistas que transitam pela Esplanada. “Haverá a revitalização das calçadas, a instalação de novas placas informativas, a construção de baias para as paradas de ônibus, o plantio de árvores e a instalação de bancos, lixeiras e demais mobiliários urbanos”, informou.

A ação contempla 14 mapas táteis – conjunto de técnicas construtivas para orientar as pessoas com as mais variadas necessidades visuais, a exemplo de pisos táteis, sinalizações conduzindo aos locais, rampas de acesso e placas com gravuras e endereços. Desta maneira, permitem que pessoas com deficiência visual, de baixa visão e mobilidade se movimentem com segurança nas rotas e possam se localizar com mais facilidade.

Além disso, os espaços de lazer entre os ministérios e pontos de ônibus na Esplanada serão destacados com o plantio de árvores na cor amarela, que funcionará como marcação para as paradas de ônibus. O objetivo é introduzir mais vegetação no percurso, para fortalecer a identidade dos espaços públicos centrais de Brasília com paisagismo.

Com informações da Agência Brasília