Começa nesta sexta (21) o 24º Circuito de Festejos Juninos do DFV

A noite desta sexta-feira (21), marca o início do Circuito de Festejos Juninos do Distrito Federal, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec). Até 28 de julho, serão realizadas 38 apresentações em dez regiões administrativas, com entrada gratuita.

Durante quatro fins de semana, o Distrito Federal será palco de três grandes festivais juninos: o 24º Circuito de Quadrilhas Juninas, o 9º Festival Gonzagão e o 2º Festival Candangão. Com participação de 55 quadrilhas representando diversas entidades juninas, os eventos prometem levar muita animação.

Conforme o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes, a época dos festejos juninos é mais uma oportunidade para o desenvolvimento cultural e econômico do DF e Entorno. “Essa será mais uma grande oportunidade de promovermos e valorizarmos todo o nosso arcabouço cultural por trás dos festejos, e, mais do que isso, gerar oportunidades, emprego e renda, fortalecendo uma economia criativa. Tenho plena certeza de que esse será mais um momento de grande alegria e de imensas oportunidades para toda a população do DF e do Entorno”, destacou.

Programação Completa:

Etapa 1 – 21 a 23 de junho, a partir das 19h:

Ceilândia: Circuito de Quadrilhas Juninas – Praça do Trabalhador

Cruzeiro: Candangão Junino – Estacionamento do Ginásio

Recanto das Emas: União Junina – Quadradão próximo ao campo Sintético do Skate Parque

Etapa 2 – 28 a 30 de junho, a partir das 19h:

Planaltina: Candangão Junino – Estacionamento da Administração Regional

Sobradinho: Circuito de Quadrilhas Juninas – Estacionamento do Estádio Augustino Lima

Etapa 3 – 05 a 07 de julho, a partir das 19h:

São Sebastião: Gonzagão – União Junina

Paranoá: Circuito de Quadrilhas – Estacionamento da Administração Regional, Praça Central

Etapa 4 – 12 a 14 de julho:

Samambaia: Gonzagão – União Junina, Estacionamento do Castelo Forte

Taguatinga: Circuito de Quadrilhas Juninas – Estacionamento do Estádio Serejão

Etapa 5 – 26 a 28 de julho:

Ceilândia: Candangão Junino – Praça do Trabalhador

Atrações de músicos e bandas

Recanto das Emas

21/06

19h: Tradição

21h: Arriba a Saia

22h: Aparecida

22h30: Chamego Bom

22/06

19h30: Furacão

20h: Semear

20h30: Tengo Lengo

21h: Porque é Isso

22h: Arraiá do Chapéu de Palha

22h30: Estrela de Prata

23h: Pau Melado

23/06

19h: Êta Peleja

19h30: Estrela do Fogo

20h: Arcanjo do Cerrado

20h30: Chapéu de Palha

21h30: Filhos do Sol

22h: Santo Afonso

22h30: Arrasta Pé

Ceilândia

21/06

19h: Tico Tico no Fubá

19h45: Espalha Brasa

20h30: Chinelo de Couro

21h15: Mantingueiros do Sertão

22h15: Vai mas Não Cai

23h: Bambolêa

23h45: Os Caboclos do Sertão

22/06

18h: Rasga Folé

18h45: Amor Junino

19h30: Mala Veia

20h15: Arraiá dos Matutos

21h15: Arroxa o Nó

22h: Caipirada

22h45: Xamegar

23h: Coisas da Roça

23/06

18h: Fornalha

18h45: Eita Bagaceira

19h30: Pinga em Mim

20h15: Formiga na Roça

21h15: Xique-Xique

23h45: Xem Nhem Nhem/Ribuliço

Cruzeiro

21/06

19h: Trio Forró

21h: Vira e Mexe

21h45: Triscou Queimou

22h30: Trio de Forró

22/06

18h: Trio de Forró

19h: Filhos do Sertão

19h45: Pula Fogueira

20h30: Flor do Mamulengo

21h30: Se Bobear a Gente Pimba

22h15: Êta Lasquera

23h: Saca Rolha

23/06

18h: Sanfona Lascada

18h45: Elite do Cerrado

19h30: Segue o Fogo

20h15: Sabugo de Milho

21h15: Paixão do Cangaço

22h: Aquarela Nordestina

22h45: Oxente Vixe

*Com informações da Agência Brasília