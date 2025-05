Começa a temporada dos ipês-roxos

Na quadra 216 da Asa Norte, no Plano Piloto, o colorido das flores anuncia a chegada de uma das épocas mais esperadas do ano no Distrito Federal: a temporada dos ipês. Nesta semana, um dos primeiros ipês-roxos do ano floresceu, mudando a paisagem local e chamando a atenção de quem passa pelo local.

“Vi aquele ipê com flores muito lindas, fiquei feliz e lembrei logo do meu Nordeste”, conta o porteiro José Avelino, de 70 anos, que notou a árvore florida durante uma de suas caminhadas. “Encanta quem passa, principalmente quem vem de fora”, diz ele, emocionado.

A cena também comove a diarista Ana Rosa, de 52 anos, que passa pela região a caminho do trabalho. “Fico apaixonada pelo roxo, pelo amarelo. Por todos. Quando está bem carregado, eu tiro fotos. Brasília fica mais linda nessa época”, afirma.

A floração dos ipês marca a transição para o período seco e frio da capital, quando o céu azul e o clima seco realçam ainda mais o contraste das copas floridas. O primeiro a florir é o ipê-roxo — também chamado de ipê-bola, piúva, piúna, ipê-preto ou pau-d’arco —, cuja beleza costuma surgir entre maio e julho, podendo se estender até agosto. Os frutos amadurecem por volta de setembro, encerrando o ciclo da árvore.

No Distrito Federal, estima-se que existam cerca de 270 mil ipês espalhados por todas as regiões. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) é a responsável pelo plantio e manutenção dessas árvores em áreas públicas. Equipes da Diretoria das Cidades atuam na preservação da arborização, garantindo segurança ambiental e equilíbrio ecológico.

Curiosamente, o início da floração dos ipês coincide com o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. A coincidência reforça a importância da preservação das áreas verdes e da valorização do espaço urbano.

Tecnologia e afeto pela natureza

A relação dos brasilienses com os ipês vai além da contemplação. Para a bióloga Paula Ramos Sicsú, as floradas serviram de inspiração para um projeto criado durante a pandemia: o Ipês App. Gratuito e disponível para download nas plataformas Apple Store e Play Store, o aplicativo permite localizar árvores floridas, identificar o estágio da floração e compartilhar imagens e informações com outros usuários.

“Pensei em criar um espaço onde a comunidade pudesse compartilhar informações de como localizá-los, a fase da floração e saber se o local tem acessibilidade”, explica Paula. O mapa colaborativo também permite indicar estruturas próximas, como bebedouros e banheiros, e fortalece o vínculo afetivo da população com o patrimônio natural da cidade.

Nos próximos meses, novas cores se somarão ao cenário urbano. Após o roxo, virão os ipês-amarelos, geralmente entre julho e setembro, seguidos pelos rosas e brancos, entre agosto e setembro. Até lá, a cidade se transforma em flor, celebrando a chegada da estação mais colorida do cerrado.

Com informações da Novacap