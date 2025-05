Começa a sétima edição do Curso de Inteligência de Segurança Pública

A 7ª edição do Curso de Inteligência de Segurança Pública (CISP 2025) foi iniciado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) nesta segunda-feira (26). Realizada de 26 de maio a 27 de junho, a capacitação acontece nas dependências da Escola de Governo do DF (Egov), em uma parceria com a Secretaria de Economia, reúne 36 alunos de 26 instituições distritais e federais.

Desde a criação, em 2019, o curso já formou mais de 195 servidores públicos. A cada edição, o CISP avança no aperfeiçoamento técnico dos profissionais da segurança, sempre alinhado à Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública (DNISP) e às diretrizes do programa Segurança Integral.

“O CISP é um exemplo concreto de como investir em inteligência é investir na eficiência da segurança pública. A integração entre instituições e a formação continuada dos nossos profissionais são fundamentais para garantir respostas mais rápidas, qualificadas e eficazes às demandas da sociedade”, afirma o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar. “O curso é baseado em metodologia ativa de ensino e busca proporcionar aprendizado teórico e prático, contextualizado com situações reais e cotidianas da atividade de inteligência. “Ressalto a importância desta capacitação para a melhor prestação do serviço público, que é uma das prioridades do governador Ibaneis Rocha”, completa Avelar.

Com 180 horas/aula distribuídas em oito módulos, o curso aborda temas como fundamentos da atividade de inteligência, legislação aplicada, produção de conhecimento, gestão da informação sensível, análise estratégica e integração interinstitucional. O conteúdo é ministrado por especialistas de órgãos distritais, federais e do meio acadêmico, o que confere pluralidade à abordagem dos temas.

Para o subsecretário de Inteligência, Marcelo Portela, o curso foi preparado com foco na integração entre órgãos. “Preparamos, mais uma vez, um curso voltado para atuação em rede. Precisamos nos adaptar constantemente nesta área, pois a informação é muito rápida e o uso da tecnologia e inteligência artificial contribui ainda mais com a celeridade dos fatos”, finaliza.

Além de servidores da SSP-DF, participam do curso representantes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Departamento de Trânsito do Distrito Federal(Detran-DF), Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), secretarias de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF), DF Legal, de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), de Economia do Distrito Federal (Seec-DF), Casa Militar do Distrito Federal, Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Supremo Tribunal Federal (STF), Senado Federal, Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), Diretoria da Polícia Penal do Estado de Goiás, Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Polícia Militar do Estado de Tocantins (PMTO), Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) e Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

*Com informações da Agência Brasília