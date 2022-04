Começa a retirada dos tapumes das obras do Túnel de Taguatinga

Com 70% da execução pronta, essa nova medida deve melhorar o tráfego de veículos que transitam pela região diariamente

O túnel de Taguatinga já está com 70% concluído, com esse avanço já começaram a retirada de boa parte dos tapumes que cercam a obra. Essa nova medida promete melhorar o trânsito no centro da cidade. E melhor visualização da obra por motoristas e pedestres.

“Os tapumes servem para garantir a segurança da obra”, explica o subsecretário de Fiscalização e Acompanhamento de Obras, Ricardo Terenzi. “Com o avanço dos serviços, identificamos alguns trechos onde o tapume já não é mais necessário. Com essa ação, algumas faixas parcialmente interditadas serão totalmente liberadas para o tráfego de veículos.”

Mais uma novidade para o local, e a abertura de janelas nos trechos em que os tapumes ainda são necessários. “Nossa ideia é permitir que a população acompanhe mais de perto o andamento das obras sem comprometer a segurança”, lembra o secretário de Obras, Luciano Carvalho. “Esta é a maior obra viária em andamento no país. É uma obra grandiosa que queremos compartilhar com a população”.

*Com informações da Secretaria de Obras