Começa a 62ª edição dos Jogos Escolares do DF

Nesta sexta-feira (6), a Secretaria de Educação promoveu a solenidade de abertura da competição

Um dos eventos mais tradicionais do Distrito Federal, os Jogos Escolares do DF chegam neste ano à 62ª edição, após ficarem suspensos dois anos devido à pandemia. Nesta sexta-feira (6), a Secretaria de Educação promoveu a solenidade de abertura da competição.

Realizada no Ginásio do Cruzeiro, a cerimônia contou com a presença das secretárias de Educação, Hélvia Paranaguá; de Esporte e Lazer, Gisele Ferreira, e do secretário da Pessoa com Deficiência, Flávio Pereira. Estudantes das 14 regionais de ensino da rede pública, alunos de escolas particulares que participam dos jogos, professores, autoridades e atletas profissionais também estiveram presentes.

No início da cerimônia, a banda do Instituto Musical Master, de São Sebastião, animou o público com sua equipe coreográfica e canções instrumentais. Os jovens fizeram uma apresentação com o brasão e a Bandeira do Brasil. Dando continuidade às apresentações, a Escola de Dança Anísio Teixeira, de Ceilândia, trouxe o tema Periferia, Meu Lugar, trabalhado em sala de aula.

Em seguida, as delegações de estudantes foram chamadas para ocupar a quadra do ginásio e cantarem o Hino Nacional.

A secretária de Educação falou sobre a importância dos jogos para a vida dos estudantes. “O esporte é tudo na vida do jovem. Agora que nossas atividades estão voltando 100%, é indispensável investir em nossos alunos, principalmente quando falamos desse assunto. Quem pratica atividade física tem mais qualidade de vida e aprende mais, o que também contribui para o crescimento destes jovens. Desejo que essas 234 escolas que estão participando dos jogos aproveitem a oportunidade”, destaca Hélvia.

“Estamos unidos para contribuir com o esporte. Ele é muito mais que lazer, é disciplina. É com grande orgulho que celebramos esse momento dos jogos escolares, dando oportunidade para mais de 15 mil alunos que estarão participando deste projeto”, declarou a secretária de Esporte e Lazer, Gisele Ferreira.

Após os pronunciamentos, o atleta Kawan Pereira, medalhista mundial em saltos ornamentais, entrou no ginásio carregando uma tocha. Em seguida, a chama passou pelas mãos da campeã brasileira de jiu-jitsu Nicole Marques, que acendeu a pira. Após o ato, a secretária Hélvia declarou abertos os Jogos Escolares.

Tradição

Os Jogos Escolares já são uma tradição nas escolas do Distrito Federal. Os estudantes podem competir em duas categorias: de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos. Os vencedores de cada região administrativa disputam a competição distrital. Após essa etapa, os ganhadores vão representar o DF nos Jogos Escolares da Juventude, competição nacional, no segundo semestre de 2022.

Mais informações, como calendários e regulamentos, podem ser conferidos no site oficial da competição.

*Com informações da Secretaria de Educação do DF