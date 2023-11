Começa a 23ª Semana do Pimentão do Núcleo Rural da Taquara

O DF produziu 14,2 mil toneladas da hortaliça em 2022 e Planaltina é responsável por 74,62% do total

Para fortalecer a produção local de pimentão, a Emater-DF em parceria com a Cooperativa Agrícola da Região de Planaltina (Cootaquara), a Secretaria de Turismo e o Instituto Qualificação promovem, entre esta terça-feira (7) e o domingo (12), a 23ª Semana do Pimentão do Núcleo Rural da Taquara, região que concentra 27,84% de toda a produção da hortaliça no DF. Neste ano, as atividades abordarão também a produção de outras culturas, com o objetivo de mostrar possibilidades de cultivo que podem agregar na produção e gerar renda aos produtores.

Em 2022, o Distrito Federal produziu 14.224,65 toneladas de pimentão, em uma área total de 159,970 hectares, por 484 produtores rurais, segundo o Relatório de Informações Agropecuárias produzido pela Emater-DF. Planaltina, compreendendo a região administrativa e os núcleos rurais da Taquara, Tabatinga, Pipiripau e Rio Preto, concentra a maior parte dessa produção com 74,62% de todo o DF. O pimentão movimentou quase R$ 64 milhões, conforme apontado no relatório do Valor Bruto de Produção (VBP).

Para o presidente da Emater-DF, Cleison Duval, incluir outras culturas no debate e levar ao produtor informações técnicas sobre diversas cadeias produtivas só fortalece a produção agropecuária do Distrito Federal. “Estamos inovando a programação da Semana do Pimentão e oferecendo um encontro com temas mais abrangentes para qualificar e desenvolver outras culturas na região, visando maior geração de emprego, renda e desenvolvimento local”, disse.

A programação do evento inclui palestra sobre nutrição foliar, híbridos adaptados para o Cerrado, cooperativismo, apresentação da Rota da Fruticultura e do panorama econômico da fruticultura no DF, desafios e oportunidades no manejo para altos rendimentos na safra de grãos, gripe aviária, além de concurso de receitas, atividades sociais e culturais e a tradicional cavalgada de encerramento.

Confira a programação completa abaixo.

*Com informações da Emater-DF