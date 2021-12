Com risco de desmoronamento, ponte fica com trânsito restringido

Ameaça de desmoronamento faz com que o DER proíba o tráfego de caminhões com mais de dois eixos na ponte sobre o Rio Melchior

Ameaça de desmoronamento faz com que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) proíba o tráfego de caminhões com mais de dois eixos na ponte sobre o Rio Melchior, na DF-180, trecho que faz ligação entre a BR-070 e a BR-060.

A medida foi adotada devido às últimas chuvas. Uma erosão tem avançado sobre o barranco em que a ponte se encontra, ameaçando ela de ceder.

O tráfego na passagem de 27 metros é de aproximadamente 15 mil veículos por dia. Estima-se que esse fluxo diminua bastante a partir desta sexta-feira (31/12), quando a medida passa a valer.

Os agentes de trânsito farão o controle de tráfego no local presencialmente. Os motoristas que não respeitarem a nova regra só serão autuados. De natureza média, a infração é no valor de R$ 130,16, com perda de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).