Com investimentos de R$ 65 milhões em obras, Paranoá comemora 63 anos

Entre as novidades do último ano, estão a duplicação da BR-250, o viaduto que liga o Paranoá ao Itapoã, a UPA e a UBS do Paranoá Parque

O Paranoá completa 63 anos nesta terça-feira (25) com muitos motivos para comemorar. Em 2021 e 2022 foram investidos RS 65 milhões em várias obras na cidade, como a duplicação da BR-250, as obras do viaduto que liga o Paranoá ao Itapoã, as construções da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Paranoá Parque e da Escola Técnica da cidade, além da reforma dos 2,7 quilômetros da Avenida Paranoá. De acordo com a última Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad), a população da região administrativa é de 69.850 habitantes.

“O Paranoá foi beneficiado pelo GDF com R$ 65 milhões em investimentos. As obras realizadas na cidade serviram para gerar mais de 4 mil empregos diretos e 2 mil indiretos. Essa foi a maior geração de emprego e renda da região”, informa o administrador da RA, Júnior Carvalho.

A cidade vai comemorar o aniversário de cara nova. Todas as calçadas e o canteiro central da Avenida Paranoá foram reformados, sendo que o projeto executado na obra privilegiou o pedestre, com espaços largos e acessibilidade. A reforma custou R$ 16 milhões e já está 70% executada. Foram gerados 150 empregos. Mais de 65 mil pessoas que transitam pelo local diariamente serão beneficiadas. O governo também investiu R$ 256 mil na instalação de oito pontos de encontro comunitários (PECs).

Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

A obra da Avenida Paranoá também privilegiou o lazer de adultos e crianças, com a reforma da Praça Central da cidade. Além de piso novo, a fonte, que estava desativada, passou por obras e voltou a funcionar. Também foi instalado um parquinho para pessoas com deficiência (PcD) e reformado o parque infantil. Ivonete de Souza, 48 anos, costuma sair do Itapoã à tarde, com a filha de 8 anos, para levá-la para a praça do Paranoá a fim de brincar. “Este é o melhor parque que temos por aqui, sempre venho aqui com a minha filha”, frisa Ivonete.

A UBS 3 do Paranoá Parque ficou pronta em agosto de 2021 e está em uma área de abrangência de 26 mil pessoas. Somente de janeiro a junho de 2022, foram feitos 16,2 mil atendimentos. O custo da unidade foi de R$ 3,1 milhões. Ainda na área residencial, foram investidos R$ 6,8 milhões na construção de uma UPA, concluída em outubro de 2021 e que realizou de janeiro a abril deste ano 68.349 procedimentos, sendo 12.443 atendimentos médicos.

Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Em termos de mobilidade, o Paranoá ganhou outra importante obra, além da reforma da avenida. O viaduto que liga a cidade ao vizinho Itapoã está com 40% da obra executada. O investimento é de R$ 33 milhões, sendo que 400 empregos foram gerados. A nova passagem substituirá o balão de entroncamento das rodovias DF-001 e DF-015, sentido Barragem do Paranoá.

Na área da educação, o Paranoá vai ganhar a Escola Técnica com 12 salas e capacidade para 2,4 mil alunos. Segundo o administrador da cidade, mais de 60% da obra, que custou R$ 12,3 milhões, está concluída e foram gerados 70 empregos. Ainda nesse setor, está em andamento a reforma na Creche Núcleo Rural Jardim II, para a construção de mais três salas de aula, com capacidade para 30 alunos. O investimento é de R$ 336 mil.

Com informações da Agência Brasília