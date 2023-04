Com apoio do GDF, atletas representam o Brasil no Mundial de Cheerleading

Equipe foi beneficiada pelo Compete Brasília, programa da Secretaria de Esporte e Lazer que viabiliza passagens terrestres e aéreas

Vinte e cinco atletas da equipe Brasília Xtreme vão representar o Distrito Federal no Cheerleading Worlds 2023, na Flórida, Estados Unidos, de 19 a 21 de abril. O time foi beneficiado pelo Compete Brasília, programa da Secretaria de Esporte e Lazer que viabiliza passagens terrestres e aéreas, nacionais e internacionais, para esportistas do Distrito Federal.

Atletas da equipe Brasília Xtreme que vão representar o DF no Cheerleading Worlds 2023 neste mês | Foto: Arquivo pessoal

A Brasília Xtreme treina mais de 100 atletas por ano, sendo vários deles integrantes do Team Brazil, a seleção brasileira de cheerleading, e que já competiram mundialmente. Hoje, cinco brasilienses fazem parte da comissão técnica da seleção brasileira e, desde janeiro, treinam para a competição.

Head coach da Brasília Xtreme, Luiza Brasiel ressalta a importância do Compete Brasília: “Esperamos que empresas e outros órgãos do governo de âmbito nacional vejam o potencial que o Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Esporte, viu na gente ao conceder esse benefício para tantos atletas”

A brasiliense Luiza Brasiel, head coach da Brasília Xtreme, é atleta de cheerleading desde 2015. Foi duas vezes aprovada para o Top Gun – Double O (EUA) e quatro vezes atleta da Seleção Brasileira de Cheerleading. Autora do e-book Como se tornar atleta de alto rendimento em casa e mentora de flyers nacionalmente, ela destaca a importância de participar deste mundial e do apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do DF.

“O Compete Brasília é um programa importantíssimo de incentivo ao esporte e que abrange não só modalidades olímpicas. É isso que me encanta tanto nesse projeto, porque as modalidades não olímpicas e que estão em ascensão ainda não possuem muitos patrocínios ou incentivos, então esses atletas acabam tendo que desembolsar um valor muito alto para que possam participar de esportes de alto rendimento”, afirma Luiza.

O cheerleading é um esporte que surgiu em 1887 nos Estados Unidos, mas chegou ao Brasil somente em 2008. A partir de 2012, foi reconhecido como uma modalidade esportiva oficialmente. Durante a temporada de 2019, 15 atletas foram convocados para a Seleção Brasileira de Cheerleading e participaram do Mundial nos EUA. Na categoria Coed, com equipes mistas, ficou em 4º lugar na competição, a melhor colocação do Brasil até hoje.

Luiza conta que, no Brasília Xtreme, o programa foi de extrema importância para o custeio das despesas, já que o Mundial, por ser em Orlando, teve os gastos aumentados em cinco vezes devido ao câmbio. “A nossa modalidade ainda está em crescimento e infelizmente é muito estereotipada pelo padrão de filme americano, com isso, somos muito prejudicados porque as pessoas não acham que é um esporte sério”, diz a atleta.

Na última competição internacional, em Santiago do Chile, a seleção conquistou sua melhor posição em campeonatos internacionais, ficando em segundo lugar. “Com isso, esperamos mostrar para todos que trabalhamos duro e temos alto rendimento na modalidade, sim. Esperamos que empresas e outros órgãos do governo de âmbito nacional vejam o potencial que o Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Esporte, viu na gente ao conceder esse benefício para tantos atletas”, completa Luiza.

O secretário de Esporte e Lazer do DF, Julio Cesar Ribeiro, diz que o cheerleading é um esporte promissor e que está crescendo muito no Brasil. “O Compete Brasília é um importante instrumento que leva a grandes oportunidades. Vamos trabalhar para que o programa alcance os mais variados esportes, já que ele ajuda os atletas a realizarem seus sonhos. Aqui não temos distinção, todo esportista é bem-vindo, assim como inúmeras modalidades. Estamos na torcida”, disse.

Solicitação do Compete Internacional

Para solicitar o Compete Brasília Internacional, o atleta precisa dar entrada no processo, por meio do site da Secretaria de Esporte e Lazer, com até 60 dias de antecedência. É preciso também estar federado (a), e para viagens a países que exigem visto, estar com o documento em dia no momento da solicitação.

Sobre a modalidade

O cheerleading é uma modalidade competitiva coletiva que envolve elementos acrobáticos sincronizados em uma coreografia de 2 minutos e 30 segundos com acompanhamento musical. Podem participar homens e mulheres, adultos e crianças, sem restrições de porte físico. O esporte exige muita força e preparo físico.

